面临景气转折，台湾经济如何昂首前行？

来源：台湾《工商时报》

主笔室评论

过去三年来，台湾经济平均成长率接近4%，人均所得也成长了7,000美元，在冠病疫情肆虐、俄乌战争影响下，仍有如此傲人的成绩，殊属不易。这些优异的成绩可以归功于人和、地利与天时。在人和方面，台湾防疫之初，超前部署，生产几乎不受影响。在地利方面，由于政府鼓励台商回流、推动新南向政策，以及厂商长期在大陆布局，所以台湾可说是在冠病疫情下，唯一没有断链的经济体。在天时方面，由于美中科技战造成半导体的抢单、转单效果，以及新科技（如AI、5G、汽车电子化等）对半导体需求的殷切，也带来了半导体出口、投资的大爆发。

不过，2022年下半开始，人和地利还在，却有点时不我与了。由于冠病疫情纾缓、各国解封，导致对台湾3C产品需求减少，厂商库存激增、订单不明。其次，美国对中国大陆的科技战，已由点到线到面，由一开始对个别厂商的出口、技术输出限制，转变高阶製程的全面技术、出口的许可，更规范至美国人或持有美国绿卡人士不得在中国半导体担任高阶主管，也开始直接、间接的冲击到台湾。再者，由于两岸的紧张、台湾成为地缘政治的核心，“去台化”的呼声开始显现。

台湾出口自去年下半年开始恶化，最后出现四连黑，导致去年第四季成长率为-0.86%，全年成长率大幅下降至2.43%，今年成长率也恐将陷保2的苦战。

展望国际经济情势，美国今年成长率估在1%以下，欧盟面临停滞膨胀的压力，日本则是成长平平，中国大陆在解封后，经济预期在下半年开始反弹，成长率挑战5%。在全球四分之三的GDP经济体都呈现下滑之际，高度依赖出口的台湾应该也很难置身事外。世界银行、联合国最近分别估计今年成长率为1.7%，1.9%，几乎是去年年初估计值的腰斩局面，可见经济情势变幻之莫测。

在内外经济情势困顿、出口不振的局势下，台湾如何维系过去几年的傲人经济成长，继续昂首前行，值得政府花更大的心力来思索及行动。

在外需（出口）困顿之际，政府能着力的地方将是内需（包括消费及投资）。过去是外热内温，如今可能是外冷内温，甚至外冷内“加”温，这个“加”字是动词，意味著政府的政策必须动起来，才有助于扩大内需。

在扩大消费方面，例如跨年101大楼的烟火秀，如果能够结合周边的购物中心、电影院、餐饮场所提供折扣或共襄盛举、办理活动，可以打造三天三夜的不夜城，带动庞大的消费及购物人潮。超征税收每人普花6,000元，如能透过口号设计（如消费是美德、消费不要有罪恶感、消费是在振兴经济）鼓励有钱人、不用刷卡的人可以加倍的消费，达到振兴经济的效果。

在扩大民间投资上，在出口低迷时，民间的进口、投资也会相对萎缩。但透过政策的设计，也可以驱动一些民间投资。例如投资抵减就是一个很好的反景气循环工具，尤其在厂商面临数位转型、净零排放及缺工压力之时，如果政府可以提供数位转型、净零排放及商业自动化的投资抵减优惠，但配合落日条款，以三～五年为限，相信可以兼顾扩大内需与产业升级转型的双重功能。

再者，政府亦可以考虑对中小企业发行数位券，补贴其部分的数位转型、净零排放、商业自动化的咨询顾问费用。如此一来，一方面可以带动资讯服务、通讯服务业的商机，除了扩大内需之外，又可以加速中小企业的升级转型。

此外，台湾不能没有半导体，但也不能只有半导体，欲解决台湾产业M型化的问题，服务业的发展及竞争力的提升就相当重要。

透过服务业的松绑、产业化，将新台币10兆元以上的超额储蓄、超过30兆元的保险资金，导入长期照护、资产管理、双语教育、都市更新、国际医疗等领域，引进人才、加速精进其商业模式，使其全面脱胎换骨，为年轻人创造高阶的就业机会，这也是操之在我、产业发展可大可久的契机。