日银新总裁肩负全球金融稳定的重任

来源：台湾《工商时报》

工商社论

长年担任东京大学经济系教授的经济学家植田和男，获得提名出任下届日本银行（日本中央银行）总裁，同时，曾经担任金融厅长官的冰见野良三，以及日本银行理事内田真一也获得副总裁提名，三人已在2月24日接受日本国会的听证，两位新任副总裁预计在3月20日就任，植田则预定在4月9日接任总裁，组成后疫情时代的日银决策团队。

本次日银总裁的更替，除了打破央行派、财政派的官僚轮替接任央行总裁的惯例，以及植田和男出身麻省理工大学经济研究所，与柏南克、德拉吉世界级央行总裁师出同门的背景外，更重要的是面对全球通膨高涨、美元政策利率急遽拉升的挑战，日本被迫将要终结零利率政策。

植田和男与两位新任副总裁，必须在“金融稳定”的前提下，采取适当的措施解开僵化的零利率政策，特别是松绑已经进入第七年的“收益率曲线控制”（Yield curve control, YCC）操作，日银政策调整过程将会同时触动全球股、债与汇市极为敏感的神经，植田与他的两位副总裁，实际上扛起了稳定全球金融市场安危的重责大任。

日银从2016年起，在现任总裁黑田东彦主导下，从量化宽松（QE）的政策转向YCC，锁定长天期的10年期日本公债利率，只要市场利率超过央行设定的目标区，日银就持续买入10年期公债直至利率降回目标区内。虽然同样是为了刺激经济、避免衰退，YCC与QE有极大的不同，QE以短天期的政策利率作为指标，中长期债券市场仍由市场机制维持相当的弹性，反观YCC则不论在宣示性、或是实际的操作面，相较于QE都更为直接且强烈。

中央银行采取YCC手段，并不是日银独创，虽然日银是过去20馀年最早进入QE、更进一步采用YCC的央行，不过，早在二次大战期间，美国联邦政府为了筹措巨额的军事费用而大量举债，并且无可避免地造成美元利率上扬，当时的联准会（Fed）为了降低政府举债成本，从日军偷袭珍珠港之后的1942年，就采取YCC手段，无限制买入超过央行设定目标区的政府公债，当时Fed对于政府公债利率宣示的目标区，有效抑制市场炒作的投机心理，长达六年的YCC政策，不只协助政府筹措军费、打赢二次大战，更保证了战后美国与全球的经济复苏。

2008年金融海啸造成全球经济衰退，YCC也多次出现在Fed政策工具的备用清单内，从柏南克、叶伦到鲍尔三位Fed主席，都曾表达不排除进一步升高干预手段，使用YCC来确保经济运行不会跌入长期衰退的陷阱。不过，他们与决策团队，最终仍维持以短天期联邦资金利率为指标，推进QE政策。

从黑田东彦使用YCC的成果来看，日银实际上以较低的干涉成本达到宽松的目标，具体来说就是YCC时期，买入长期公债的金额比QE时期为低；但是相对付出的代价就是债券利率的僵化，2019年日本10年期国债利率波动幅度仅30个基点，20年与21年更缩窄到剩下20个基本点，日本的债券市场失去最重要的无风险指标，金融业的债券交易萎缩；更糟的情况大家都晓得了，2022年在美国Fed快速调高利率后，僵化的日元债券利率造成日元汇率重贬，连带的总体经济冲击使得日本购买力大降，而日元与日本公债更沦为金融交易员放空的最佳标的，成为威胁日本与全球金融安危的重大风险。

植田接任后面对的是难以预测的变局，去年Fed急遽升息，以及在美中大国对决引发供应链重组的冲击下，全球的经贸秩序出现结构性变化，进入与过去20年完全不同的新轨道，各国中央银行对于经济前景与物价变动的预测难度大增，央行手中必须有弹性的货币与汇率政策工具，来因应随时会出现的非传统变局。

如今，日银政策的微小变动，随时可能给市场带来滔天巨浪。黑田东彦在去年12月底突然将YCC的区间扩大，随即引发10年期公债利率从0.28%陡升到0.53%，日元兑美元汇率也因此急升。植田在4月接任日银总裁后，当然还是会“稳”字当道，但是市场已预知日银政策即将转变，植田必须及早纾解日日升高的预期心理，避免多空对冲部位突然暴增，也必须让早已堆积如堰塞湖的日元空头部位释放引流，他的任务极为艰巨，甚至需要全球主要央行联手偕同操作才能持稳，这将是今年全球金融稳定主要的变数之一，台湾中央银行应该要强化与日银的沟通，及早掌握日银政策动态并做足准备，才能维持我们自身的金融安定。