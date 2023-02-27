中国正式坐上牌桌 但是不会匆忙出牌

来源：香港01

作者：杭子牙

乌克兰战争一周年，中国外交部公布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，相当于正式坐上了乌克兰战争的牌桌。这是一份很好的“立场文件”，照顾到了各方关切同时又不为任何一方的关切所牵制。它站定了和平立场，同时又体现了中国的国家利益，更重要的是它不是外面热传的“和平方案”。

乌克兰问题太复杂了，相关各方都是虎狼之辈，战场里面又没有多少油水，中国没必要去趟浑水，也没有那个实力提“和平方案”，就这样在牌桌上表明一下立场，展现一下姿态就挺好的，愿意打的让他们继续打，中国继续冷静观察，坐山观虎斗就是最好的办法。

中国的主要任务现在还是发展经济，搞好民生，趁现在还是战略机遇期抓紧把自己的经济体量搞的再大一些，让人民收入与生活水平再提高一些，生活压力能变小一些。现在这个世界正处在一个剧烈动荡变革周期，谁也不知道接下来会发生什么事，中国必须抓紧把船造得再大一些，船越大生存能力越强，未来下场的时候才能掌握更多主动。

战争进行到今天，参战各方都很着急，都想把中国拉下水。美国是想把中国与俄罗斯一起打包捆绑，推动西方与中国脱钩，阻断中国崛起复兴进程，加速世界进入新冷战格局；俄罗斯则是想把中国拉进乌克兰战争的火坑，捆绑中国一起对抗西方，为俄罗斯承担正面战场压力和国际制裁压力，为俄罗斯利益火中取栗。在网络上，也有不少美国和俄罗斯的孝子贤孙打着各种旗号为美俄呼号，拼命鼓动中国下水。

在这些势力拉扯下，中国政府一直保持着极大战略定力，权衡利弊得失，与战争保持着适当距离。中国政府公布的立场文件，就左打违背“联合国宪章宗旨和原则”、侵犯他国“主权、独立和领土完整”的霸权侵略行为，反对使用或威胁使用核武器，右打“长臂管辖”、“单边制裁”和“冷战思维”，同时又为尽快结束战争危机提出了一些很具体的建议。它可能不是一份美俄双方都满意的文件，但是它是体现了中国立场和利益的文件。

中国在联合国大会通过的关于要求俄罗斯立即、彻底、无条件从乌克兰领土撤军决议中投下弃权票，再次体现了中国的立场。

所以，中国会为俄罗斯提供“致命性援助”吗？我认为大概率是不会的，至少目前是不会的。美国说他们拿到了中国打算“致命性援助”俄罗斯的情报并且打算公之于众，考虑到美国无孔不入的情报能力和俄罗斯漏洞百出的安全体系，他们可能真的从克里姆林宫偷到了一些什么东西，但是这些东西的真实性严重存疑。

以上这么说倒不是中国不可以援助俄罗斯，但是要看时机和条件。

现在战争还在乌克兰土地上进行，不管其原因多么复杂，终究是一场以吞并一个主权国家领土为目的的战争，中国怎么可能对策动战争的一方进行大规模军事援助呢？而且，俄罗斯虽然损失惨重，还没到撑不下去的时候，这个时候冒着与主流世界决裂的风险，以牺牲自身发展利益为代价大规模支援俄罗斯，中国又能得到什么呢？

国际政治除了道义还要讲利益，在目前这种情况、在当下的国际关系中，不存在不顾自身安全与利益冒着被拖下水的风险去“拉兄弟一把”的幼稚想象。大家必须和利益结合起来，在彼此都觉得“划算”的前提下，才能让关系更为巩固。

当年抗美援朝，中国就是在美军打过三八线、侵略进朝鲜土地并威胁到中国边境安全的情况下，出于冷战结构下地缘格局与国家长远利益考虑才出兵的。19世纪的克里米亚战争，俄国沙皇因为错判形势陷入被英法两国联合放血的战争泥潭，战后上任的亚厉山大二世审时度势，是以出售阿拉斯加给美国为成本获得了美国支持，才摆脱被动局面的。乌克兰战争到了同样地步吗？恐怕还远远没有。

所以，还是等一等，战争性质还在演变，中国有坚定的战略定力，虽然已经坐上牌桌，但是要继续和战争保持适当距离，先聚精会神做好自己的事，把经济民生搞上去，把国家软硬实力搞上去。

援助的事情可以谈，但是也仅限于谈，国际政治没有无缘无故的爱也没有无缘无故的恨，而且如今大家都是见过世面的人，为一些蝇头小利卖命的事可不能干，要大规模援助必须出大价钱才行。中国不是不可以“命性援助”俄罗斯，援助当然可以，援助谁都可以，但是要看援助的性质、时机和条件，性质不对不行，时机不到不行，条件不行也不行，中国人不做不道义的事，也不能做亏本的买卖。