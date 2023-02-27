问ChatGPT：两岸何时打仗

来源：中时新闻网

作者：王尚智

ChatGPT人工智能AI，成为国际上超过1亿人每天询问的对象。如果人类的“询问”等同某种“祈求”，如今AI已经超过任何宗教，成为最新回应这个人世间的“第一大神”！一旦倘若询问ChatGPT关于“两岸何时打仗”、“两岸因何而战”、“如何阻止两岸打仗”，获得的AI回答也非常耐人寻味。

ChatGPT在“分析”或“预测”的叙述逻辑上其实有着相当差异，也因此一旦涉及两岸战争主题，若具体加入“请分析”或“请预测”的字眼，也经常有迥异答案。尤其一旦加上“北京/中共是否将发动……”、“美国/拜登是否想毁灭台湾……”等等各类叙述字眼，都会让ChatGPT的AI逻辑陷入巨大的回应陷阱或矛盾，最终甚至含糊或拒绝进一步回答。

人工智能AI其实追踪记录了“人类无数被发布过的思考纪录”，但也会从“回应、对话”中萃取某种彷彿主观回应的“角度、态度”。比如最近许多中国大陆线上访问者非常敌意地责问“中国大陆何时统一台湾”？最终反而被AI打脸回复“谁统一谁还不一定”，确实非常有趣！

但倘若加上一些“叙述句前提”，比如“参考中共与美国策动并参与战争的历史经验”，再请ChatGPT分析并预测“台湾是否将发生战争”、“中共是否将发动台海战争”、“美国是否将介入台海战争”，显然人工智能AI就会给出的是“多数人们所共同担忧的答案”了！

人工智能AI本身的“思考”，资料内容当然仍旧是来自以互联网为主的浩瀚数据为基础，但AI神经演算的“判断”与“描述”，在针对“两岸战争”的主题方面，“内容、角度、叙述”显然更倾向欧美与中国大陆“长期发布于网络”的相关研究、新闻与资料，几乎不见台湾方面的思考角度。

也因此，询问ChatGPT“两岸何时打仗”？这些系列“对话”的经验并非凑热闹瞎整，反而确实带来许多归纳与反思。特别是人工智能AI特别适合“精准逻辑铺陈的发问”，一旦将因果关系、主叙述与副词子句都清晰描述，AI萃取归纳的分析往往发人深省，有时确实几乎彷彿是来上一段“神明的规劝”了！值得有兴趣思考两岸关系的人们试试，而且最好以英文叙述发问为主。

很多人最近印象深刻的，可能是关于ChatGPT一旦涉及“台湾资料信息”的错误率颇高！甚至连县市首长是谁都搞错，凸显出在国际全球浩瀚无尽的海量信息中，台湾的资讯一方面“寡小如斗井”，另方面与“国际交集极低”的无奈事实。民进党这些年其实只做了“大外宣”，并没有认真推动台湾的国际交流，这也是为何即使涉及“两岸战争、台湾战争”的重要主题，也难以从ChatGPT获得“台湾视角的描述”。

一如台湾在两岸战争的“现实命运”上，民进党政府如今仅有“亦步亦趋跟随美国”，台湾民众无法自主未来，彷彿大海飘萍，是生是死全看北京与华府喜怒一念之间的情绪脸色！许多国际局势与军事专家都主张2023、2027年的美国、台湾总统大选前后，将是两岸战争凶险的危机高峰，连ChatGPT也引用不少，两岸决策动辄株连万千，实在要分外谨慎了。