到底有多少企业“脱离俄罗斯”？

来源：日经中文网

作者：清水石珠实

2月24日是俄罗斯对乌克兰发动军事进攻1周年，目前出现了回顾各大企业如何应对这一危机的动向。俄乌冲突爆发后不久，美国麦当劳和欧洲大型啤酒企业喜力（Heineken）等纷纷宣布退出俄罗斯市场。为此事摇旗呐喊的是美国耶鲁大学管理学院教授杰弗里·索伦菲尔德（Jeffrey Sonnenfeld）。

以杰弗里·索伦菲尔德教授为中心组成的研究小组编制了决定退出或者停止、缩小俄罗斯业务的跨国企业一览表。同时还列出了继续开展俄罗斯业务的企业名单。通过可让消费者轻松了解“应对乌克兰危机的企业和未应对危机的企业”的形式，对企业施加了与俄罗斯脱钩的压力。

耶鲁大学管理学院的名单显示，截至2月23日，决定退出或者停止、缩小俄罗斯业务的跨国企业已经超过1100家。西方企业如此团结一致，被认为是20世纪80年代反对南非种族隔离政策以来第一次。有人称赞说，这是企业经营者摆脱单纯的利润至上主义，基于道德观念做出决策的好例子。

但另一方面，也有研究结果对这样的评价提出了质疑。

那就是瑞士的国际管理发展学院（IMD）教授尼科洛·皮萨尼（Niccolò Pisani）和瑞士圣加仑大学教授西蒙·埃弗奈特（Simon Evenett）发表的论文。论文指出，截至2022年11月，在总部位于欧盟（EU）和七国集团（G7）的企业中，剥离俄罗斯业务的企业在总体中不到8.5％。这2名研究人员认为“剥离业务需要时间，今后比例有可能增加”，但总结说：“西方企业退出俄罗斯的动向是有限的”。

耶鲁大学的杰弗里·索南菲尔德不认同这一结论。他在发给美国媒体的信中批评道，瑞士发表的论文“目的在于弱化西方企业的团结。有利于印证俄罗斯总统普京主张的俄罗斯经济强的（错误）观点”。他还对研究论文的质量持怀疑态度，因此瑞士两家大学发表批评杰弗里·索南菲尔德的声明等，美国和欧洲的知名大学出现对立姿态。

要判断哪个结论正确还需要时间，但企业摆脱俄罗斯确实也没按像最初想象的那样发展。也有企业在宣布退出俄罗斯后很难寻找到业务的买家，以及以人道主义理由选择继续业务。据美国行业杂志《Variety》报道，尽管好莱坞表现出反俄罗斯姿态，2022年俄罗斯进攻乌克兰后，在俄罗斯仍有140多部美国电影上映。

瑞士的调查指出，退出俄罗斯的比例在美国和芬兰企业中较高，在意大利和日本较低。在召开股东大会之际，各公司都需要做好准备，好好解释留在俄罗斯的原因。