中国央行新一届领导班子浮出水面 对政策走向意味着什么

来源：彭博社

下个月中国政府职位改组后，中国人民银行或将由两位新的官员领导。

据一位知情人士透露，外界普遍预计现任行长易纲将会卸任，有可能由从业经验丰富的朱鹤新接任。《华尔街日报》报道，可能成为负责经济政策的新任副总理何立峰有望成为央行党委书记。

经济学家和分析师们表示，报道中的人事变动或许并不暗示货币政策会有重大变化，而是确认近期的讯号，即央行在遏制债务和金融风险方面的激进程度可能会略有下降，并继续推行已经暗示的改革。

虽然人事调整尚未敲定，但一些分析师对于政策影响发表了看法。

Gavekal Dragonomics中国研究副主任Christopher Beddor表示，下一届央行领导层可能“将央行带向不那么鹰派的方向”。

“真的很难想象会有继任者在货币政策和银行监管方面像郭树清那样鹰派”，Beddor谈到这位央行党委书记、银保监会主席时称。

“何立峰本质上是一位地方政府官员，职业生涯大部分时间花在了发展地方经济上，有时候借助大举基建来实现”，Beddor补充道。“这完全可以理解，但也意味着他可能不会像郭树清或刘鹤那样对债务的危险有着同样的警觉。”

渣打大中华区和北亚首席经济学家丁爽预计货币政策不会有重大变化。

“货币政策可能会朝着已经确定的改革方向继续，不会有全新的思路或重大的变化”，他表示。“货币政策制定和实施的基本方向已经确定。”

尽管过去几年取得了一些重大进展，但中国央行仍在改革和放宽利率及汇率制度的过程中。央行还一直在提升结构性货币政策工具的作用，同时强化对银行放贷行为的监管，从而控制风险。

在央行高层安排高级别政治官员引发外界猜测，决策集中化将意味着什么。但是顾问公司Teneo Holdings LLC.的董事总经理Gabriel Wildau表示，报道中的人事变动可能实际上带来更为务实的政策。

“中国央行从未在政治上独立，甚至是一点也不独立，所以报道中的人员任命不会标志在此方面会有任何变化，”Wildau表示。他说，政治局会“一如既往”地需要批准货币政策的重大转变。

他补充道，安排一名政治局委员担任央行党委书记“甚至可能注入更大程度的政治实用主义”，鉴于郭树清从来都不是政治局的一员。

Wildau称，外国的观察人士往往会将央行决策看作是“挺改革”的技术官僚与“妥协的政客”之间的对峙。但他认为，近期楼市整治“似乎主要受到循规蹈矩的央行官员的推动，他们先前多年警告泡沫的风险，后来终于看到了遏制泡沫的机会。”

“回过头来看，早些时候如果有一些务实的政治干预，可能会好一些，”他说道。