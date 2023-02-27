来源：微信公号“胡锡进观察”

俄乌战争一周年，我们老百姓应当从中看到什么？

第一，干什么尽量别打仗，这对我们老百姓最好。打起仗来，死的最多的是老百姓和老百姓当兵的孩子，政治家届时必须追求最终胜利，为政治目标，死多少人就是第二位的了。而且仗打大了，经济和民生注定受冲击，买单的也是老百姓。

第二，地缘政治特别容易酿出对立，如何应对国家的安全问题，是非常复杂且高度专业的挑战。爱国主义在每个国家都是非常宝贵的精神资源，但是民间舆论不要成为对国家强硬处理问题的逼迫力量。国家必须敢战，否则就会受到战略胁迫，同时国家外交需要保持进退适宜的弹性，不能形成政治力量为讨好舆论而开展对外强硬的竞赛，那对国家是危险的。

第三，美国的条件得天独厚，只要战争在欧亚大陆打，或者北美之外的别的地方打，美国即使参战了，它的损失也很小。受美国支持成为战争主角的国家和地区需要保持很清醒的头脑，审视自己是不是不自觉地做了美国全球战略的一个地方性工具，成了冤大头。

第四，战争打的是综合国力，而且现在的战争就是综合战争，不光是战场的厮杀。由于有核武器的相互威慑，大国之间很难全面开战，而会用相互制裁来为自己的最终胜利造声势。未来的发展和国运实为当今世界各方最大的安全利益。俄乌战争美国的根本目标是削弱俄罗斯，最终摘除俄对美的长期核威胁。中美之间的真正“主战场”是要决出中国是否能够不断扩大综合力量，最终超过美国。台湾只是美国想打掉这个趋势的关键杠杆，用毁掉台湾来毁掉中国的继续发展势头非常符合美国的利益。

第五，中国已经处在全球地缘政治博弈首当其冲的位置，而且我们与周边历史遗留的纠纷在大国里是比较多的，但是中国一直保持了和平，同时对处理尖锐纠纷保持了中国的战略主动性，这不能不说是中国人的福分。希望中国和平解决问题的能力越来越强。