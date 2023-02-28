中国逾半数省份债务率超过预警红线 财政空间受限或成未来政策掣肘

来源：彭博社

中国的地方政府债券发行在过去几年大幅扩张以支持受疫情影响的经济，在逾半数省级行政单位的债务率超过财政部设置的风险预警红线后，如何有效控制债务风险，成为投资者关注的今年两会重点之一。

彭博梳理各省财政报告并计算发现，截至2022年年末，至少有17个省级政府的地方债务余额占其综合财力的比重超过120%；其中，天津市债务余额为其综合财力的近三倍，位居首位。综合财力通常指一般公共预算、政府性基金预算收入以及来自中央政府的转移支付等的总和。

财政部副部长许宏才此前称，2020年末地方政府债务率仅在93.6%。财政部在当年表示，已建立了风险预警指标体系，将省级政府的债务率预警设在120%。

突破预警红线可能意味着地方举债将面临更多监管层面的限制，而从财政政策的空间来看，将影响未来进一步扩张以推动经济增长的能力。官方数据显示，2022年地方债还本付息的规模达3.9万亿元人民币，是2018年的近三倍，多省专项债清偿率高企，这一方面显示借新还旧的压力已经越来越大，另一方面也挤压了政府收入，使其能调动的财政资源更为有限。

“债务水平的上升意味着地方政府的偿债规模更大、偿债成本更高，”高盛经济学家王立升表示，“在资本回报率下降的情况下，债务规模走升也会限制中国地方政府实施财政刺激政策的空间。”

彭博根据中国地方政府债券信息公开平台的数据计算发现，西藏、天津去年的还本付息压力分别约为2018年的7倍和6倍，增速居各省之首。江苏、山东、浙江、广东的规模均超过2000亿元，居于全国前列。

国盛证券分析师杨业伟预计，今年全国各省平均债务率会上升到130%以上。他表示，只有经济实现复苏，财政收入得到改善，才能减少对债务的依赖，也更有能力化解债务风险，因此当下政府对地方债务水平的容忍度或会高一些。

本周即将召开的全国两会将审议今年的主要经济目标，包括赤字率和新增地方债限额。彭博新闻此前报道，2023年新增专项债券额度可能定在3.8万亿元，低于2022年逾4万亿元的实际发行规模。

彭博加总财政部的一般公共预算和政府性基金预算数据显示，受疫情、房地产和减免税费的影响，去年政府收入创至少2012年来的首次负增长，而支出则增加了约3%，赤字达到创纪录的8.96万亿元。

根据财政部数据，经过近几年地方债的大规模扩容后，去年末全国地方政府债务余额已达35万亿元，其中专项债余额接近21万亿元，地方政府的债务负担主要来自于专项债的偿付压力。

按照财政部要求，专项债券需要由其所投资项目的收益偿还。然而在许多地方，专项债项目收益远远不足利息支出。贵州省去年专项债项目收益19亿元，仅相当于其利息支出的10%；江苏专项债项目收益不足37亿元，不足其利息支出的9%。

如果计算专项债清偿率，即专项债还本付息支出占政府性基金总收入的比例，天津依然位居各省之首，该比率超过150%；云南、青海、辽宁、吉林清偿率均在80%以上。

标普高级董事Susan Chu表示，当一个地方政府的债务接近预警线时，中央政府的审视可能会变得更严格，而地方政府对关联国企的财政支持也将变得更有选择性。

一些经济学家建议地方降杠杆、中央加杠杆，或者增加更多一般债券，相应压缩专项债发行规模，因为一般债的融资成本较低。本月早些时候公布的《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》降低了地方政府一般债券的风险权重，此举将增大商业银行持有规模，助力宽财政。

此外，今年中央政府也可能更多的使用政策性银行进行融资。去年中国投放了7400亿元的此类资金，支持的项目大部分已开工建设。国家发改委发言人孟玮去年11月表示，这些金融工具对稳投资发挥了“积极作用”。