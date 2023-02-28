台积电的勤奋文化在美国厂遭遇冲撞

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台积电的美国亚利桑那厂去年底风光开工，冠盖云集。最近，美、台媒体分别访问了该公司员工，不少人对美国设厂的决策提出质疑，甚至感到忧心。主要的问题是，台积电外派的工程师，在台习惯长工时、责任制的企业文化，因而换来台积电高品质、高良率的卓越成就；然而，美国厂员工却是时间到不交接就下班，甚至拒绝任务分派。《纽约时报》称，员工担心这样的文化冲突，可能影响台积电的技术领先地位。

台积电在美中对峙的地缘政治背景下，被迫赴美设厂。尽管美国的《芯片法案》提供了补贴，但其金额是否足以弥补美国厂四倍高的生产成本，台积电始终语焉不详，甚至进而决定将原本承诺的投资额度从120亿美元扩大为400亿美元。这项决策，或许想带动更多厂商前往投资，从而舒缓供应链鞭长莫及的问题，并降低生产成本。但台积电可能没想到，最棘手的问题，会是员工的工作文化差异。

去年台积电以六架次包机将台湾员工送往美国厂工作，场面甚是惊人。这些员工都获得“薪水加倍”的待遇，得到“获配休旅车”的承诺，可住进公司安排的宿舍。其中，不少员工是为了孩子能在美接受教育，乃至日后取得绿卡，而签约举家赴美。但近月来，网上不断传出这些员工或配偶的不满，甚至爆出长官要求“不准休假”等黑幕。这些，显示外派员工的“美国梦”在理想与现实间存在落差。

无论如何，这些适应问题，都不及美、台工作文化的差异严重。近两年，台积电美国厂新进员工来台受训，即曾传出诸多不满，诸如抱怨“把员工当中学生看待”、“在办公室待多久都要管”等。这显示，美国员工无法接受高科技公司采取严格的纪律管理，认为不尊重个人自由，缺乏全球化公司应有的高度。而如今美、台员工共同在美国厂工作，却是台湾外派工程师要在不利时段做更多工作；日积月累，必定产生“相对剥夺感”。

台积电创办人张忠谋曾在佩洛西面前直言，他不看好美国移植芯片产业能成功，原因就在于此。台积电作为晶圆代工厂，主要就是靠着严格的团队纪律要求精准与效率，不断缔造技术领先和产品良率，才能取得今天的领先地位。而今，即使资金和技术都能移植美国，但缺乏有责任感的工程师，作业员坐领高薪却不愿遵从工作规范，不论美国砸下多少重金补贴，仍无法使它形成具有竞争力的芯片产业。美国政府虽撒下500亿美元，但若不好好深耕人才及产业链，如何开出花朵？

台积电将千百名台湾工程师派往美国，从积极面看，是开疆辟土、开枝散叶，把企业的发展触角伸得更远。但从消极面看，这也是某种程度的人才外流（brain－drain），使台湾科技菁英沦为美国所用。尤其，这些外派员工若在三年后拿到绿卡，极可能跳槽美国其他竞争企业，以追求更高薪资。如此一来，“护国神山”人才及技术的流失，即更严重。最糟的是，在美、台不同工作文化的冲突下，如果美籍员工无法融入台积电的企业管理，台籍员工则因双方的差别待遇而心生怨怼，甚至进而影响到台积电台湾本地员工的情绪，那就真的是得不偿失。

台积电因应地缘政治的拉扯而赴美、日、德等国设厂，或许在客观条件上有不得不然的考量，也因此获取了设厂国的承诺补贴作为补偿。但无论如何，海外设厂绝不能随着政治风向任意摇曳，从而损伤了台湾的经营根基；那样的话，就太不智了。