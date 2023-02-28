撤口罩令姗姗来迟 港府反应慢损形象

来源：明报

明报社评

香港复常步伐迟缓，就连撤销口罩令亦姗姗来迟，周边邻近地区最近已陆续放宽佩戴口罩限制，反观特区政府截至昨天仍未有具体公布。香港早已筑起非常牢固的防重症屏障，取消隔离令及恢复与大陆全面通关，并未对医疗系统构成重大压力，尽管初春天气乍暖还寒，但冬季流感与冠病夹击的威胁，基本已成过去，看不到为何不能马上大刀阔斧撤去口罩要求；当局近期致力向外宣传香港重开，但户外户内普遍仍要戴口罩，对于标榜复常亦无好处。解除口罩限制，香港堪称全球最慢，当局不必要地步步为营，难免令外界质疑政府反应迟钝兼被动，有损管治形象。

步伐堪称全球最慢

难洗迟疑“被动”印象

香港解除大部分防疫措施一段时间，口罩令是仅余的社交措施。冠病疫情3年有余，改变了很多人的日常习惯，戴口罩是其中之一。有别于西方，东亚民情对戴口罩防疫的抗拒程度，相对较低，然而对不少人而言，能够不戴口罩外出，始终方便一些。随着疫情影响淡出，东亚各地近月纷纷宣布放宽以至全面撤去口罩要求，容许公众“抛头露面”。

印尼去年底取消所有防疫限制，包括室内口罩令；韩国亦于上月底解除室内口罩令，个别场所例外；台湾方面，当局去年12月初撤销室外口罩令，及至上周起，室内口罩政策也大幅放宽，除了医疗、安老机构、公共交通工具等指定场所，其他地方不再强制戴口罩；新加坡更进一步，本月中开始，搭公共交通工具毋须戴口罩；大陆方面，根据国务院的指引，户外宽敞地方或低风险地区，基本上不用戴口罩；澳门周日也宣布，昨天起公众在户外毋须戴口罩，室内方面，除个别例外，其他场所由负责人自行评估及决定。相比之下，香港迄今仍有涵盖面甚阔的室内室外口罩令限制，有专家形容，香港可能是全球仅余维持口罩令的地区。

大陆动态清零时期，香港作为国家一部分，有“联防联控”的责任，解封入境检疫隔离等防疫政策，比区内很多地方来得慢。现在大陆已全面重开复常，以香港的混合免疫水平，绝对有条件全面撤销口罩令，然而直到上周，当局只是一再重申之前的说法，即希望冬季流感高峰期后可解除口罩令，未见更多补充，及至澳门“抢闸”大幅放宽，香港各界议论纷纷，质疑为何“慢过澳门”，昨天才传出港府准备日内撤销口罩令。

俗语有云，迟到好过无到，但特区政府撤销口罩令姗姗来迟，未免是反应太慢。过去3年，冠病疫情反反复复，防疫措施调整，以往每每需要提防疫情反弹，步步为营，可以理解，但全球冠病疫情现已来到尾声，在香港，已打针或染疫后康复的市民，占总人口九成多，无论是恢复与大陆通关，还是取消隔离令，均不见本地住院死亡个案因此显著上升；初春乍暖还寒，这几天香港天气相对清凉，但冬天已经过去，流感与冠病病毒夹击导致医疗系统压力大增的风险，即使尚未归零，但肯定愈来愈低。当局继续沿用之前“步步为营”的思维，左顾右盼太多，只显得政府不够决断力，亦未有因时制宜。

香港步入后疫情时期

防疫安排可撤应尽撤

特区官员最近积极向外宣传香港全面复常，高呼“香港，你好”，迟迟未撤口罩令，无可避免影响部分外国人对香港是否已经全面复常的看法，但当局对于尽快取消口罩令一事，之前既无具体表示，亦未予人着急推进的观感，就算今天作出宣布，也不易洗刷“被澳门抢先一步才逼出来”的印象。

特区政府日内撤销口罩令，具体内容有待公布，有意见认为，“分阶段逐步放宽”最为稳阵，惟考虑到香港混合免疫屏障已非常坚固，当局大可更加进取，以一步到位方式撤令，像新加坡般连搭公共交通工具也不再规定必须戴口罩；除了医院、安老院等个别场所需要特别处理，其他场所场合是否戴口罩，一律交由市民根据个人健康需要自行决定。经历了3年多的疫情，相信大多数市民都有能力自行判断，什么情况什么场合下戴口罩较为合适，不过当局也可提供一些“温馨提示”，让市民参考。撤销口罩令，将标志香港正式步入后疫情时期，然而仍然有一些工作需要善后，诸如小学生上课前快测等措施，当局应本着可撤尽撤的原则，早日取消限制，让社会真正全面复常。