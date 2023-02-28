乌战带动美能源业 输欧油气大增

来源：明报

俄军侵乌下欧洲停止进口俄罗斯化石燃料，过去一年美国输往欧洲的液化天然气和原油量大增，成为欧洲重要能源来源，美国新闻网站Politico称，美国已重新成为全球最重要的能源生产国和出口国，乌战亦改变了全球能源贸易版图。环保组织近日发表报告指出，美国能源业界以救助欧洲能源危机为名，去年与全球各地公司签署的长期液化天然气合约数量增加两倍，质疑实际目的为拓展业务并赚取投机利润，长远不利各国减排及能源转型。

美原油船运出口新高 天然气增一倍

《华尔街日报》周日（26日）报道，过去数月欧洲取代了亚洲，成为美国出口原油最主要的目的地，商品数据公司Kpler统计显示，上月从美国墨西哥湾沿岸地区运往欧洲的石油，每日多达153万桶。官方数据亦显示，美国去年最后一季的原油船运出口数量创了历史新高。与此同时，白宫指出，去年美国运往欧洲的天然气比2021年增加逾一倍。欧洲去年逾半的液化天然气供应由美国提供。

油企：欧洲近乎摆脱依赖俄油

上述情况连同美国能源企业去年加强在亚洲的业务，除令美国重新成为全球最大油气生产国和最重要的能源出口国外，Politico预计欧洲未来数年亦将高度依赖美国化石能源。石油业及市场顾问公司“利波夫石油股份”（Lipow Oil Associates）主席利波夫（Andrew Lipow）表示，欧洲能源已近乎完成摆脱对俄罗斯的依赖，将永久改变获取能源的方法，结果之一是欧美能源政策将更紧密相连。

英国《卫报》上周三报道，“地球之友”等三个组织的最新研究报告指出，自俄乌战争以来，美国化石燃料业与全国海外公司签订了45份长期合约或追加合约，相比2021年这些合约只有14份，2020年更只有三份，大部分合约年期约20年。

环团报告指长远不利环保

地球之友报告发现，多达四分之三美国公司去年的液化天然气长期合约的运送目的地是亚太地区，或签约方是石油巨企及商品投机公司，其中每年合共5810万吨的输气量有逾五分之一与中国公司签订。此外大部分合约将付运期定于2026年后，报告认为美国业界及官员称合约为救欧洲能源危机的说法误导，报告作者之一、地球之友项目经理罗斯（Lukas Ross）指出“远水不能救近火”，质疑合约真正目的是为保障美国国内长远的液化天然气设施增建计划，稳定银行等投资者信心，但势将加剧全球环境问题。

不过，曾任特朗普政府首席能源助理国务卿、现为地缘政治顾问公司“范农全球咨询”（Fannon Global Advisors）总监范农（Frank Fannon）向Politico表示，这些长年合约容许买家将天然气再出口到其他地方，为应对俄罗斯关闭通往欧洲的天然气管道起了主要作用，持有这些合约的亚洲公司乐意以高价液化天然气转售到欧洲。范农称，他无法想像欧洲若没有美国的液化天然气，将如何安然度过刚过去冬季的能源危机。