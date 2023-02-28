撤口罩令此其时矣 港人可自决佩戴

来源：星岛日报

星岛日报社论

香港已解除大部分防疫措施，只剩口罩令仍未解除，连日来多名专家开腔，指撤限宜早不宜迟，据说当局最快明天取消口罩令。取消口罩令，意味香港全面恢复正常，但市民戴口罩已习以为常，突然要改掉习惯，恐怕需时适应，尤其幼童更可能需要提供支援，让其慢慢恢复正常生活。

虽然香港解除口罩令比澳门慢一步，但消息透露，特首李家超将于今天宣布同时取消户外和室内强制戴口罩要求，并于明天生效。不过，部分场所如医院和院舍，仍会强制佩戴口罩。

脱罩易生容貌焦虑 民众有戒心

事实上，港府撤销防疫最后一道防线只是时间问题，因香港已有约84%人接种了三剂冠病疫苗，已建立稳固社会保护屏障，香港与内地全面恢复通关后，新增确诊数字并未出现大幅反弹，再加上冬季流感高峰期已过去，流感个案并没有大爆发，令当局有条件撤限，且已届适当时机。

此外，当局为了催谷经济复苏，下月起将分阶段向全球派发50万张机票，并会举办多场体坛、金融和展览盛事，务求吸引更多游客和商务来港，向外宣传香港已经回来了。然而若香港继续维持口罩令，相信会影响旅客对香港的观感，觉得香港疫情仍未过去。为了配合连串盛事，香港须尽快取消口罩令，让市民能以笑脸迎接旅客来临。

当局想一蹴而就全面撤销口罩令是可以理解，也是民心所向，但相关措施未必会获全体市民响应。毕竟香港和其他亚洲人的防疫意识较强，当疫情爆发之初，便自觉地戴口罩，即使疫情趋缓，新加坡、韩国、日本、台湾和澳门等相继放宽或取消口罩令，但当地很多人仍不愿除口罩，因疫情仍未过去，世卫组织始终未宣布大流行结束，相信不少人对疫情可能反弹有戒心，出于自保，在乘坐公共交通工具或进出人多挤逼地方时会继续戴口罩，并想多观望一段时间，认定疫情完全受控，才会安心除口罩。

更重要是，港人和亚洲多地民众已戴了三年口罩，很多人已习惯成自然，突然要求不戴难免会感到一时无法适应，甚至可能出现“容貌焦虑”。

对女上班族来说，过去几年一直戴着口罩，不用化妆，既节省开支，又减少患上呼吸道疾病，日本人更戏称口罩是“挂在脸上的内裤”，即使当地政府不再强制戴口罩，但有60%人支持继续戴罩，因除口罩意味要再以真面目示人，爱美一族需时做美容，以最佳容貌才敢示人。

学校宜为学生提供辅导和支援

学生也有相同问题，早前一项调查显示，63%中学生忧虑除口罩见人，这可能与其处于青春期，脸上长满青春痘，若除掉口罩，便可能被同学嘲笑。再加上他们已习惯戴着口罩，将自己表情和情绪隐藏起来，一旦除掉口罩，自己情绪便无所遁形。

至于幼童长期戴口罩所衍生的问题也不容忽视，他们在疫情高峰期无法参加学前游戏班，甚少与陌生人接触，而且在成长学习最关键时期一直戴着口罩，影响到学习，因无法看到教师或导师的嘴形咬字，以致影响发音，严重更可能出现语言障碍。

因此，当局在取消口罩令时，不应只着眼经济复常而全速推行，更应顾及市民因突然改变3年来戴口罩习惯可能出现的焦虑情绪，尤其让学校为学生提供心理辅导，让其能调整心态，慢慢恢复和他人进行正常沟通，并对有语言障碍的幼童提供适当支援。待大家做好适应准备，当脱下口罩时，人人挂着久违的笑脸，重建社交生活，喜迎旅客重临。