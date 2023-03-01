一部动员法，要把多少人卷入战争恐惧？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台国防部公告《全民防卫动员准备法》修法草案，必要时将对媒体、网络纳编纳管，引发外界质疑政府假防卫之名管制言论。更严重的是，教育部近日召集地方教育主管机关，要求对十六岁以上学生进行“动员造册”，组织学生“保乡”与参与救护。这些举措，一夕唤起民众对战争的不安和恐惧，仿佛肃杀的战争已近在眼前。

这次修法，国防部将现行的《全民防卫动员准备法》更名为《全民防卫动员法》，并利用“动员准备阶段”大肆扩权。现行法律将动员准备分为精神动员、人力动员等八大类，但修正草案将“精神动员”改为“教育动员”，并新增讯息传播、金融外汇和资通动员三项；其中与网络、媒体相关者即占了一半以上。此外，现行法律的动员整备是以“物资”为主，新法却大幅增加对“人力”的纳管，强调为“因应新闻及不实讯息处理”，可对广播、传媒人员纳编及征用，在在显示此次修法高度偏重言论管控。

更可议的是，《全动法》草案出现两个“空白授权”，使政府管控言论的力道更强。其一，是对所谓“动员准备阶段”并无明确定义，任何时候只要政府认为有必要，皆可视为“准备阶段”，要求新闻媒体、网络平台和资通产业提供所有必要人事资料供其纳编。其二，是对“主管机关的空白授权”，现行法令对各动员准备方案的主管机关皆有明确规定，如“精神动员”由教育部主管，“人力动员”由内政部主管等；但在新法中，则变成“由行政院指定所属机关或单位为主管机关”，这也让政府对资通、新闻、网络、名嘴等人力的纳编纳管，变得更为恣意。

尽管国防部表示，这些都是因应战争时期的必要措施，且现行法令对传媒的管控，也已有“动员实施阶段大众传播事业及从业人员管制办法”规范。但综观上述办法，并无“动员准备阶段人员纳编、纳管”的相关条文；国防部的说法显然避重就轻，模糊问题焦点。

同样受到严重关注的，则是战争一旦发生，“未役青年”是否须上战场的问题。国防部解释，现行《民防法》已规定高中以上学生须编组防护团，负责协助救护、消防等任务，这与让未役青年“参战”有别。但事实是，教育部近日已积极要求各地教育机关，将十六岁以上学生不分男女进行动员造册，施予训练，以建立“战时保乡保校及自保能力”。尽管保乡卫国是人人应尽的责任，但在台湾民主化三十多年后，《动员戡乱时期临时条款》也早已退场；蔡政府如今却再召唤出战争的鬼魅，让下一代年轻人被迫面对两岸冲突，连十六岁的青少年都要开始造册动员护乡，这难道不是时光倒流了三十多年？

讽刺的是，蔡政府曾欲推动“十八岁公民权”的修宪，又向十八到二十一岁的青年发送每人一千二百元的“成年礼金”，似对年轻世代备显关爱。但与此同时，却在美国压力下将十八岁男子的兵役延长为一年，而今，更要将十六岁的学生动员造册编组护乡。这些作法，是要青少年加速长大认清现实？还是在把年轻的一代推上战场，帮民进党打一场他们无法收拾的战祸？

国防部修改《全动法》，标示的风向是：战争近了。因此，台湾必须为“全民皆兵”作准备，媒体必须为动员应变交出言论权，年轻学子必须为保乡卫土提早组织起来。这部法令，也是蔡政府未竟全功的《保防工作法》和《数位中介法》之借尸还魂；但宝剑直指战争，这是全民想要的吗？