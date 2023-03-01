不顾真相只会清算 离和解共生更远了

来源：联合新闻网

作者：孔令信

纪念二二八，蔡英文总统与民进党主席赖清德都发表脸书感言。小英强调，“只有共同面对曾经的错误，我们才有机会和解、共生，并且走向团结的未来”。赖清德则表示：“转型正义是政府责无旁贷的工作，…只有厘清真相与责任，台湾才能建立真正的和解。”

对于转型正义，赖清德讲到了重点，要先厘清历史真相与责任才能建立真正和解。小英却是表示，“转型正义，是和时间赛跑的工作，也是深化台湾民主的必经之路。”她的逻辑就是抢时间立了《党产条例》、《促转条例》等法案，以此来“清算”国民党，这就是她所说的加速完成转型正义，深化台湾的民主。

然而，对于历史的真相呢？小英上台之后，单单一个“九二共识”就被她说成“只有九二年历史事实”，结果两岸关系就一步步走向“已读不回”的紧张氛围。这就是政治操作，而不是立基在过往两岸交流的历程与共识。马英九时代的两岸交流被小英政府说成“卖台”，两岸直航与小大三通带来的双方交流与理解，还有ECFA经济互惠同样也被抹红。如今农渔产被对岸验出有问题而暂缓进口，小英团队找不到解决方案，就全都推给对岸“蛮横”， 还是政治操作而不顾事实真相。

蒋万安在台北市纪念二二八的谈话上遭到陈抗，指他是“杀人凶手”要他道歉，蒋市长真的道歉了，可是这些陈抗者，却说光道歉而没有公布事实真相没有用。问题是小英上台已七年了，《政治档案条例》也完成立法了，最近监委也推出“林宅血案结案调查报告”，不正是最该将民进党口中威权统治的两蒋时代历史解密，还原事实真相的最好时机吗？有了真相不正可以给转型正义名副其实的历史根据吗？问题是小英团队，为何不给这些陈抗者一个交代呢？蒋万安连是不是蒋家后代都被你们质疑，如今也只是台北市长，又怎么有权力去公布历史真相呢？

赖清德提到《悲情城市》影片中的一句话“你们要尊严地活着，父亲无罪”，这是剧中受难者留给家属的遗书，这一幕让许多观众揪心。说出二二八的悲情，却不提台湾在小蒋时代坚定地走向真正的民主，让台湾经济起飞的也是从小蒋开始。两蒋威权时代，没有老蒋，台湾早就落于共产党之手，没有小蒋也不可能有李登辉的出头，成为中华民国总统。历史的功过是非不能真正的还原与厘清的话，小英和赖清德所说的都会成了空谈。

从悲情城市初映至今已三十三年，问题是三十三年来，特别是两次政党轮替，阿扁的八年与小英的七年来，只有把台湾史愈说愈大，中国史愈说愈小，根本不能还原台湾与中国间的历史真实情况。没有真实历史，只有愈来愈多的政治操作，因此尽管小英喊深化台湾民主，赖清德强调“走出阴暗、促进团结，不让悲剧重演，让社会和解向前，让台湾更加勇敢坚韧”，不敢面对完整历史真相来厘清责任，就是不敢承担政治责任的政府。转型正义没有历史真相，只会沦于政治清算，而不是走向和解共生啊！

作者是大学教师