口罩令撤销重现欢颜 良好卫生习惯莫淡忘

来源：明报

明报社评

实施959天的口罩令今天撤销，标志本港所有社交距离措施结束，真正全面复常，市民捱过3年多的艰苦抗疫岁月，终于可以随心所欲“面露欢颜”。回首疫下口罩岁月，令人百感交集，由初期“一罩难求”恐慌抢购，到后来人人天天佩戴，成为生活日常，现在口罩令告一段落，市民或多或少都要重新适应；这几年幼儿与老弱因有口罩保护，很少接触常见的呼吸道病毒，除下口罩后，染病机会增加，病情亦可能比较严重，需要提高警觉，对于担心健康而选择继续戴口罩的人，旁人应以平常心看待，不应投以歧视眼光。冠病疫情令公众卫生意识显著提高，即使后疫情时代来临，一些好的卫生习惯，应该坚持下去，相关的宣传教育工作，不应倏然而终。

3年多抗疫岁月结束

口罩成港人集体回忆

全球冠病疫情步入尾声，东亚各地近期纷纷宣布撤去佩戴口罩要求，反观特区政府上周仍刊宪延长口罩令至本月中，直至澳门近日拍板，本周一起撤去口罩令，港府才急急宣布今天起全面撤去户外户内佩戴口罩法定要求，除了个别高风险场所（例如医院及院舍）可按“行政指令”要求职员及访客佩戴，其他场合戴不戴口罩，纯属个人选择。

港府这次以一步到位方式解除口罩令，就连乘搭公共交通工具也毋须佩戴，比澳门及台湾走多一步，但始终无法抹去撤令姗姗来迟的事实，外媒昨天报道也突出，香港是全球其中一个最迟撤销口罩令的地方。当局昨天就撤令所提出的理据，诸如防疫屏障牢固、疫情受控、冬季流感高峰期已过等，看在公众眼里，都不是一些近日才突然出现的重大转折，倘若当局早些决定撤令，其实可以避免留下“反应迟钝被迫跟人”的印象。

全面撤销口罩令，代表本港所有社交距离措施正式结束，今天是香港正式步入后疫情时代的分水岭，未来两个月，Art Basel、国际七人榄球赛等大型盛事接连举行，人人皆可无拘无束展露笑脸，也可令旅客更能感受到香港的朝气与活力。当然，世卫就冠病疫情所颁布的“国际关注公共卫生紧急事件”（PHEIC）尚未落幕，特区政府仍需监察冠病传播情况，亦有一些善后工作需要跟进，小学快测还要延续到何时、社区隔离设施及方舱医院何去何从、污水检测是否值得继续花钱去做，政府应该早日决定。冠病不会消失，当局需要提早筹谋，未来如何安排有需要人士入冬前兼打冠病针及流感针；疫情期间，市民积存了不少口罩、快测包等防疫物资，当局可考虑与民间团体合作，设立回收渠道，减少浪费。

有别于西方世界，东亚社会对于戴口罩，接受程度普遍较高。疫情爆发初期，全球口罩供应紧张，港人争相抢购，即使炒至数百元一盒依然照买，西方舆论为之侧目，然而事实证明，在尚未有疫苗和特效治疗药物之前，口罩之于防疫，确有一定作用；随着口罩供应渐渐变得充裕，就连欧美卫生专家也曾呼吁公众外出戴口罩。要数3年抗疫岁月为港人带来哪些生活习惯改变，外出戴口罩无疑是其中之一。对部分人而言，口罩除了减少感染病毒的机会，更可带来一份安全感，即使现在疫情阴霾消散，相信很多家庭仍会视口罩为“看家必备”物品，预料部分市民也会响应专家的呼吁，乘搭公共交通工具期间戴口罩。

戴不戴口罩互相尊重

后疫情时代坚持卫生

700多万市民一起走过口罩防疫的日子，这将成为香港多代人的集体回忆。放眼东亚，很多国家放宽口罩令后，不少人仍选择戴口罩外出；在香港，口罩令撤销后，相信公众也要一些时间重新适应。有市民说家中仍有大量口罩，未来一段时间会继续佩戴，用完后再作打算，亦有市民形容除口罩后有“容貌焦虑”，皆因疫下大多数时间都是“犹抱琵琶半遮面”见客，口罩令解除后，需要多些注重仪容。不同人对个人健康及卫生标准看法不尽相同，口罩令撤去后，不排除市民偶会因为“不戴口罩又不注重卫生”一类问题起争执，亦可能有人在某些场合坚持戴口罩，惹来旁人投来异样眼光。市民应该本着平常心和讲道理的态度，看待他人戴不戴口罩。

疫情令公众卫生意识提高，2003年SARS一役后，多了市民习惯伤风感冒期间外出戴口罩，正是一例，冠病疫情持续3年，更是一次长时间的卫生训练，除了勤洗手及多用酒精搓手液，不少家庭也习惯定期往渠口注入稀释漂白水；刚过去的冬季，流感接种率比以往理想，多少亦跟“打针防病”意识提高有关。即使疫情过去，这些好的卫生习惯，应该继续维持下去，当局应透过恒常化的宣传教育，避免公众的卫生意识，随着疫情远去而淡忘。这几年市民长期戴口罩，很少接触流感、腺病毒等常见呼吸道病毒，当大众除下口罩，相关病例可能明显增加；小孩长期无接触过这些病毒，免疫力较差， 一旦感染，病情可能较平常严重，凡此种种也需要密切留意。口罩令撤销，标志香港全面复常，亦是展开抗疫独立检讨的合适时机，政府不应推搪回避。