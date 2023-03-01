美国拉拢中亚五国 考验俄中地缘影响力

来源：明报

美国国务卿布林肯2月28日到访“俄罗斯后院”、中国近年通过经援等积极拉拢的中亚。这是布林肯国务卿任内首次访问该区，他连访中亚最大经济体哈萨克及该区最多人口国家乌兹别克，会晤两国总统，还与该两国连同土库曼、吉尔吉斯、塔吉克的外长举行“C5+1”会议，强调美国支持其主权、独立和领土完整，以及能提供独特支援。布林肯此行是美国援乌抗俄的一环，官员称至少希望能阻止这些国家助俄规避西方制裁和给予外交支持。此行被视为美国考验俄中在该区影响力之旅。

对应俄军侵乌 称撑独立领土完整

布林肯周二在哈萨克首都阿斯塔纳，向哈萨克外长特列吾别尔德表示美国支持哈萨克的主权、独立和领土完整。他的表态被视为呼应当下俄军侵乌时局，他说： “这些话有时只是我们随口一说，可是它们确实具有真正意义，当然我们知道在这特定时间，这些话尤其引起共鸣。”

布林肯昨天还参加了C5+1外长会议，希望扭转那些国家在政治、经济、安全等方面对中国、俄罗斯的倚赖，今天则将在塔什干会晤乌兹别克官员，随后赴印度参加二十国集团（G20）外长会议。

布林肯在C5+1外长会议后的记者会强调，美国会密切留意中亚五国等地履行制裁的情况，美国也在签发许可证予一些企业，使之有时间逐步撇清跟被制裁俄企的联系。他宣布美国增拨2500万美元（1.95亿港元）促进中亚经贸、开拓出口市场。

布林肯也提及中国，他再警告假如中国违反美国就乌克兰战争对俄罗斯的制裁，华府将毫不犹豫地制裁中国企业和个人。

哈萨克、吉尔吉斯、塔吉克、土库曼、乌兹别克五国皆于1990年代初随苏联解体而独立，与俄国的政经军事关系深厚，地缘政治上亦属俄国势力范围。

美财长耶伦访基辅 98亿助政府运作

《纽约时报》报道，布林肯此行属于美国政府通力合作支持乌克兰的努力，这些工作还包括拜登总统上周突然访问基辅，以及财政部长耶伦周一（2月27日）到访乌克兰首都和宣布提供12.5亿美元（约97.5亿港元）的经济和预算援助，帮助乌克兰政府维持运作。

美国官员表示布林肯此行将向五国标榜跟美国合作的好处，美方不指望这些在战争中试图保持中立的中亚国家很快发出反对俄罗斯的大胆宣言，因为它们与莫斯科牵连数十载，其中包括军事关系。但美方至少希望能阻止这些国家帮助俄罗斯规避西方制裁，也不要在联合国等场合就战争相关议题给予俄罗斯外交支持。上周，联合国一项决议要求俄罗斯从乌克兰撤军，并承认乌克兰的完整主权，实现持久和平，但中亚五国无一投下赞成票。

分析：关系脆弱 克宫避对五国强硬

负责南亚及中亚事务的美国助理国务卿陆雨桥（Donald Lu）上周五在新闻发布会上说：“我们不是要各国在我们和俄罗斯，或者我们和中国之间做选择。我们的主要目标是表明美国是一个可靠的伙伴。”他指美国知道这些经济体面对粮食燃料价格高、失业率高等困难，美国要它们了解美国独特的政治、经济投入，并不同于中俄的参与。

俄罗斯对于布林肯之行的反应初步尚算平静。惟《纽时》指出，布林肯的访问必然会被莫斯科的一些人当作挑衅。与此同时，在俄罗斯与该地区国家关系脆弱之际，克宫似乎在尽力避免被视为过于强硬。根据卡内基国际和平研究院研究员马铁木（Temur Umarov）分析说：“莫斯科不要求坚定不移地效忠，否则它施加的压力会大得多。”