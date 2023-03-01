来源：中时电子报

作者：石齐平

华府广播节目主持人尼克森（Garland Nixon）日前爆料，引发高度震撼与议论。他引据白宫内部人士透露，当被问到有什么比“新保守派乌克兰方案”更大的灾难时，拜登答说：“等你看到我们‘毁灭台湾’的计划就知道”。对此一爆料，白宫迄未承认或否认。

与此同时，夏威夷智库“太平洋论坛”发布特别报告指出，无论美国是否出手干预台海冲突，万一中国大陆攻陷台湾，后果将惊天动地：中国可一劳永逸地超越美国在印太地区的实力和影响力，“中国治世”（Pax Sinica）的时代就将到来。美国的世纪领袖地位及影响力将趋于式微；盟国对美国安全承诺的信心将大打折扣；美国领导的联盟体系将会动摇；各国将会采取自求多福的政策调整对华态度。

该报告的标题《台湾沦陷后的世界局势》，据介绍此一报告的黄介正教授指出，最早有专家建议，应针对台湾沦陷后的局势发展进行兵棋推演，但有人提醒此构想可能打击台湾士气，引发不必要的误会和紧张，遂改以研究报告的方式进行。

这两则新闻，都折射了一个既敏感而又重要的事实，那即是美国无论政府与智库都已在为台海形势的“D-Day”及之后的局势发展预为部署了。

想来也十分合理，毕竟台湾之“得与失”，对美国霸权之存续，诚如《报告》所分析的，太过于重要，但从美国智库如此认真思考“台湾沦陷”后的局势看来，台海形势已处于大变的前夕已非难以想像，并且，也与传闻中拜登所说的“毁灭台湾计划”在逻辑上是若合符节的。

应该看到，预为部署的也不只是美国，还有北京，甚至是周边国家。2019年2月，习近平正式向台湾提出“两制台湾方案”，呼吁台湾与大陆共同协商两岸统一前与统一后的相关事宜与安排，当然这只是北京当局的方案A，是所谓的和平统一；万一行不通，想必还有方案B，那就是武力统一了。从美国方面的动作来看，看来似乎更倾向于判断后者的可能性更大。

其实更早的还有日本。一早就提出周边或“台湾有事”的概念，近年则在美国纵容下在所谓的西南诸岛部署旨在针对中国的中程导弹。但日本和美国在台湾问题的心态上还是很有差异的，美国看台湾，是可以“玉碎”的，日本看台湾，则是但求“瓦全”，无论玉碎还是瓦全，说到底，都是超前部署。

再一个超前部署的就是台湾本身了。在美方强烈建议下，把兵役延长，并购买火山布雷系统，调精锐部队赴美受训，摆明了要将台湾打造成个刺猬岛；最新消息是在关键时刻，下达动员令后，即管制媒体与记者，并把16岁以上的青年全部造册动员。

台湾当局之外，台湾各个政党及一众政客有无超前部署，令人好奇，理论上也不排除可能性，可以确定的是，所有这些在万一“D-Day”到来时都将全部现形。

新冷战似乎已然来临，就像朝鲜战争与越战为“旧冷战”定界一样，除了俄乌战争，新冷战的定界难道真的还会有台海之战吗？

作者为凤凰卫视资深评论员