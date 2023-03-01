俄乌战争与世界格局变化

来源：中时电子报

作者：卢业中

自2022年2月俄罗斯针对乌克兰发动特别军事行动已历一年，战事未尝稍歇，而乌克兰民众仍在承受战争带来的不平静。回顾过去一年的国际情势发展，基本上可以看出自由国际秩序的赓续与弥新，护持自由国际秩序的国家无分地理近远，同声相依地支持乌克兰抵抗俄罗斯。

自由国际秩序拥护者持续支持乌克兰

欧洲外交关系协会（European Council on Foreign Relations）于2月间发布的民意调查显示，俄罗斯的侵略行为巩固了美国及欧盟等西方国家，而来自美国与欧洲的受访者持续支持乌克兰赢得战争，认定俄罗斯是西方国家处于冲突状态的敌手，也认为战后的世界秩序将由美国与中国大陆分别领导的两大集团来定义。然而，在印度、土耳其、俄罗斯及中国大陆等国家，民众多认为即便乌克兰必须牺牲领土，战争也应尽快结束，未来的世界将多极发展，而非美、中二元领导。报告的结论指出，决策者应更为注意西方与非西方国家世界观的差异，且崛起的强权如印度与土耳其在未来将更倾向采取以自身利益为优先的外交作为。益普索（Ipsos）于1月间发布横跨28个国家的调查大致亦显示此等趋向。

上述的报告显示，自由国际秩序并非是全球性的，而即便在西方国家之内，对战争的看法亦呈现方向一致但步调不同的差异。欧洲议会民意监督小组（Public Opinion Monitoring Unit）于2月中公布的综整民调报告显示，波兰、德国对于战争引致的威胁感较法国高；而对于军援乌克兰，德国有超过半数受访者表示支持、不到四成表示反对，而法国支持与反对意见约莫五五波，但意大利持反对意见者则有四成五，支持的声音仅有三成左右。但整体而言，美国的形象大幅提升，俄罗斯则普遍被视为威胁来源。

西方与非西方国家的意见差异

值得注意的是，上述益普索（Ipsos）的调查显示出西方与非西方国家的意见差异。此次参与调查的28个国家，包括欧洲（瑞典、荷、西、波、英、意、德、法、匈、比）、美洲（美、加、墨、哥、智、阿、巴西、秘鲁）、亚洲（新、马、印、泰、韩、日）、澳洲、印度、土耳其、南非等国家。调查结果显示，绝大多数受访者均同意在侵略发生时，应支持受侵略国家维持主权，但匈牙利、马来西亚、泰国、土耳其等均有超过八成受访者表示该国应避免军事介入冲突。多数受访者均同意要制止俄罗斯，但对于具体作法仍有国别差异。而论及有关即便能源与粮食价格升高，是否仍应加强对俄罗斯的经济制裁时，瑞典受访者支持经济制裁的比例最高，而马来西亚支持的比例最低；匈牙利不意外地成为认为制裁最不值得的国家。地理远近、各国自身政治体制及与国际经济接轨程度等，似乎是影响各国受访者意向的重要因素。

联合国大会于2月23日针对乌克兰所提出要求俄罗斯立即且完全地无条件撤军之诉求通过决议案，共得到141国赞成，包括白俄罗斯、朝鲜及叙利亚等7国反对，另印度、伊朗及中国大陆等32个国家弃权。联大决议案具宣示意义，是对俄罗斯的政治谴责与呼吁，但投票结果也反映非西方阵营主要国家的立场。与此同时，中国大陆发布“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”文件，亦以政治原则为主要诉求，在西方国家眼中或许是假中立、真倾俄的表态，但对于非西方国家而言，该文件似乎提供了另一个选项。

本文并非要为中国大陆或其他同情俄罗斯立场的国家洗白。我们看到的现实是，俄乌战争大幅改变世界格局，而面对迅速变迁的国际及区域情势，台湾或许没有拒绝选边站队的空间，但西方与非西方国家的偏好分野已日益明显，这个趋向值得关注。

作者为国立政治大学外交学系教授

