制华晶片法案细则出炉 拜登“一石几鸟”的盘算

来源：香港01

作者：叶德豪

美国商务部2月28日公布了530亿美元（710亿新元）晶片法案的半导体生产补贴申请程序细则（生产补贴约占390亿美元），一如所料的剑指中国，要求任何成功申请者必须与华府签订协议，保证在10年内不会在“任何受关切的外国（any foreign country of concern）参与任何涉及半导体产能实质扩充的重要交易”。

由于商务部表明其目标是要在美国建立“尖端逻辑晶片”的制造产业链，合资格的主要企业只有台积电、三星和英特尔（Intel），如果这些公司尽皆“配合”，不惜承担停止对华投资的成本站队美国，当然会对中国的晶片制造业发展造成冲击。

不过，拜登在“制华”大旗之下得到国会两党支持通过国会的晶片法案，却不只是为了要针对中国，还连带着一连串的内外政策目标。这种“一石几鸟”的盘算，可能会是这项政策的“阿喀琉斯之踵”（Achilles' Heel，意即“致命的弱点”）。

可能得罪盟友

除了打压中国半导体产业发展的长期竞争目标之外，晶片法案要处理的是一个“国家安全”的问题，本质上跟中美竞争没有直接关系。美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）近日受访就表明，美国超过九成的先进晶片都来自台湾，指之为“一个不能继续下去的国家安全弱点”。她也指出国防和情报机关将会参与晶片法案的执行，为其提出意见。

这种针对台湾的言论和意图，当然会引起部份人对于美国是否有意破除台湾所谓的“矽盾”的质疑。

在捍卫国家安全的包装之下，美国商务部提出了四个要在2030年达成的目标：一是建立起至少两个新的大型尖端逻辑晶片制造工厂集群，二是要在美国建立多个高量的先进晶片封装设施，三是生产高量的尖端记忆晶片，四是要提升现世代和成熟技术晶片的产能，以供关键国内产业之用。

这四大目标，配合美国现有在晶片设计和晶片生产及设计关键技术的领先地位，说穿了就是要美国再次变成半导体产业各个层面的唯一龙头。虽然商务部称会与美国盟友建立跨境的半导体供应链，不过这种意愿难免会跟华府以海量补贴吸引企业投资美国的政策产生矛盾，可能会跟不只中国大陆，还有台湾、欧盟国家、韩国、日本等有志晶片业的国家或地区陷入恶性的补贴角逐之中——这就让人想起拜登一边保护国内工业，另一边又推动新能源产业的《通胀削减法》早前如何引起欧洲盟国怨声载道。

这不只会伤害美国的外交关系，还会有可能造成产能过余、人为推高晶片制造成本等等的问题。

晶片法案变社会政策？

“压制中国”与“国家安全”这两个目标看似类同，作为同一晶片法案的政策目标实不为过。然而，拜登的这一份晶片法案还附带着一连串规管企业行为、提高工人权益、加强人力资源培训、种族性别平权、推动减排等等国内政策目标。

首先，根据商务部的说法，受补贴企业将被禁止使用晶片法案的拨款去分派股息或回购股份，而且相关企业还需要向商务部详细报告其未来五年的股票回购计划。股份回购被视为只会人为地推高股价，着益股东和公司高层，对创新和生产力提升毫无帮助。拜登当局就希望借晶片法案之利同时规管企业行为。

其次，得到美国政府资助超过1.5亿美元的企业，更需要将超乎预期的部份营利分予政府，由政府再用于半导体产业之上。至于何谓“超乎预期”则由个别个案决定，取决于受助企业的财务预测。

而且，企业若要得到晶片法案的补贴，很可能就要接受工会的建立，提供较高工资，并使用美国制造的物料（如钢、铁等）去建造其工厂。企业的员工培训的部署、如何与地方政府合作支持技术学校发展的计划等人力培训项目，也会是补贴审批的考量元素。

同时，受助超过1.5亿美元的企业，也必需为其工厂员工和建造工厂的员工提供“儿童照顾”服务，此举是为了增加妇女的劳动参与。商务部的文件就指出，如果女性的劳动参与率跟男性一样，美国的劳动人员将会增加超过1000万。普及儿童照顾服务是拜登始终未能通过国会的一大政策目标，因此就只能通过晶片法案去局部实现。

另外，企业能否为少数族裔、老兵或妇女拥有的小型企业提供参与到其工厂建造和生产供应链的机会，也会是申请考量条件之一。企业若能证明其对气候和环境的责任，例如承诺全面使用再生能源，也能得到加分。

上述一系列有关国内政策目标的要求，以及随之以来的花费，都会减少晶片法案补贴的吸引力，更不用说受助企业要在中美之间作取舍的成本。华府智库“经济创新小组”（Economic Innovation Group，暂译）的首席经济学者Adam Ozimek就向《纽约时报》表示，尝试达成一大堆无关的目标，将会使增强美国半导体产业的核心挑战更难达成。

对于商务部的申请细项，美国晶片业界回应普遍正面。不过，晶片法案这530亿美元的高额资助，在这个10年全球半导体企业投资总额预计将高达3万亿美元的背景下，其实只是九牛一毛，而且由于全球多国都正在力推半导体业的补贴，企业也有其他更好的潜在选择。美国的优势，除了高额拨款之外，大概就在于其在半导体产业制造以外层面的技术优势，以至美国的市场和地缘政治影响力。

拜登能否靠着晶片法案一边振兴美国半导体产业，一边压制中国，再同时推动一连串国内经济、社会政策目标，大概就要看看企业对于申请补贴最终会有多热衷。