“排队看房”“千人摇号”再现，中国楼市“小阳春”来了？

来源：中国新闻网

作者：左宇坤

“售楼处排队看房”，“千人摇号”再现，房产中介开始“招兵买马”……最近一段时间，以一线城市为代表的楼市回暖消息频频引发热议，“小阳春”来了吗？

中新财经记者通过对房产中介等相关业内人士的采访发现，当前楼市热度确有上升，但数据的起色与春节过后的惯性回暖、积压的刚性需求释放等有关。市场信心有所回升，但购房者观望情绪仍在。

带看量增长明显

“看房的人确实是明显增多了，售楼处周末每天能接待一百多组客户，工作日也能有三、四十组，去年每天最多也就十来组吧。”北京市大兴区一位房产中介李莉（化名）对记者表示。

“我是元宵节后才从老家回北京，2月11号那个周末，我从早上八点半就出门带客户看房，一天带了四组顾客，直到晚上九点多才到家。累得躺在床上什么都不想干，刷刷朋友圈看到同行们都差不多忙，这种感觉真的久违了。”

李莉表示，目前自己手上有五组跟进的客户，兴趣都比较大，沟通也很主动，感觉“开单还是很有希望的”。

二手房的热度同样出现回涨。上海市民朱女士正打算出售自己的一套房产，她告诉记者，春节后这一个月，来家里看房的人已经快赶上去年一年的总和了，最晚的一次在晚上十一点，还有人来看房。

“同时，相比于去年大部分人都走马观花地看一眼或者干脆让我拍视频、拍图片，今年看房的人明显更用心一些。愿意出价的人也更多了，但出的价格还是以试探为主，没有到深入谈的阶段。”朱女士说。

上海链家研究院数据显示，春节后的二手房市场成交恢复良好，特别是2月份的第一个周末（也是节后第一个周末），链家的成交量较此前增长了50%-60%，带看量增长了30%至40%，说明市场依然存在需求和购买力。

热度能否持续？

市场回暖的氛围明显，但业内人士也纷纷提醒，对于这样的现象还是不能过度理解。

“中原地产门店挂牌量、带看量等各项指标基本恢复到正常区间，对实际成交量有积极推动作用。市场总体呈现复苏和回正迹象，但远没有达到过热的程度。”上海中原地产分析师卢文曦表示。

“目前只能说是回归正常状态了，积累的客户出手了，一部分便宜房、好户型成交了。但真正出手的还是以刚需为主，改善换房的齿轮还没有明显运作起来。”北京一位二手房中介罗先生也表示。

“现在的行情好是意料之中的，因为学区房的入场和春节假期的滞后，几乎每年这个时候都是小阳春。今年还叠加了去年12月和今年1月需求，会表现得更明显。”罗先生介绍，最近成交的除了部分豪宅，真正占据主流的还是600万以下的房子。

但在暖风吹拂之下，买卖双方的心态确已出现明显变化。

在罗先生看来，市场上的低价房源成交后，抬升了卖家信心，很多单都因为业主“反价”没谈成，甚至已经把挂牌价提高了一成左右。这可能会导致买家再度观望，买卖双方重新博弈。

他提到自己最近遇到的一组顾客，年前卖家诚心出售，给的议价空间很大。一位买家也比较满意，甚至已经看了两次房。但年后卖家觉得市场回暖了，直接说降价是不可能了，最多让个一万块意思一下。

“目前房地产市场还处于修复阶段，3月份以后的市场表现也要看政策变化。”中原地产首席分析师张大伟指出，如果政策没有明显变动，“小阳春”可能会更明显在二线城市释放得多一些；如果一线城市对二套需求也有变化，可能“小阳春”会延续时间更长一些。

中指研究院市场研究总监陈文静同样认为，不同能级城市间分化情况或更加明显，核心一二线城市市场情绪修复节奏较快，多数三四线城市仍面临调整压力，市场或延续调整态势。

“短期看，部分城市3月或出现小阳春行情，但市场回暖的持续更需要居民置业信心和收入预期的恢复，整体仍需依赖宏观经济基本面的修复情况。”陈文静说。