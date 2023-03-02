不打擦边球 美军舰要进驻台湾？

来源：台湾《联合报》

作者：林颖佑

美国前白宫国安顾问博尔顿近期公开建议美国海军应驻防台湾高雄港，配合近期许多台美军事合作、外交互动新闻，更让各界关注未来台美互动的发展。

事实上，过去美国海军的船舰早已有靠港的纪录。如2018年隶属美国海军的汤玛斯号科学研究船，就有停泊高雄港的纪录；2019年美国海军旗下的莎莉莱德号海洋科研船，也在基隆港进行补给作业。虽然这些船只不是第一线作战军舰，且是由美国海军研究办公室和美国大学协议，以大学研究人员主导操作进行海洋水文研究，并与台湾的大学进行学术交流的船舰，但事实上其却是不折不扣的美国海军船只。因此广义而言，美军船舰已曾进入台湾军港，但并非主战船舰。此举自然让中国大陆认为美国是在打“擦边球”，但也可视为美国对中国大陆灰色地带战略的一种反制。

在战略上，台湾本就会是地缘战略中不可或缺的一环。无论是新竹乐山雷达发挥的监控能力或是在反潜作战上，都与地缘战略有关。但美国是否需要将作战军舰直接长期进驻台湾军港？便是值得反思的问题。毕竟对美军而言，从日本的横须贺、琉球群岛以及近期与日本合作在无人岛建立的基地，甚至和菲律宾重新协议增设四个新军事基地，是否还需要进驻台湾？便是疑问。

对当前美军而言，在预算的限制与战略的改变之下，美国的海外基地不会和冷战时的前进部署一样，透过优势兵力来达到吓阻的目的；取而代之的是许多具有基本保补与后勤能力的中小型基地，部队只要能在必要时机动进驻就可，因此美军只要能确定台湾的海空军基地能拥有上述能力即可。这也可能是美国透过海军所属船舰进港，以及在2015年美国海军F-18战机“因机械故障”而降落台南机场的原因。

就现实运作面，美国海军作战舰直接进港机会不大，但与台湾海巡署签有合作备忘录的海岸巡防队，或许会是可能选项。美国海巡的部队规模与装备都极为可观，海上实力不亚于其他地区海军，更具有司法警察身分，在打击海盗、反毒、查缉人口贩运上，都与台湾警政机关有许多非传统安全上合作机会。

当中国大陆开始利用海警部队作为控制周边海域主力时，以警政合作为主体的台美海巡合作，是否会让美国海巡船舰入港，甚至与台湾海巡部队进行联合演训？这些或许比军舰入港更具可能。也代表未来美台除传统军事交流，类似执法单位的合作，可能也是未来发展方向。