避免半导体产业被政治绑架

来源：台湾《工商时报》社论

美国对中国大陆半导体产业的全面封锁，最近又有新的进展，美国、日本、台湾与韩国的国安与经济官员，在2月16日举行了“晶片四方联盟”（Chip 4 Alliance）的视讯会议，这次会议虽然没有大张旗鼓发布新闻稿、且在会议召开九天之后，才由台湾与韩国的官方媒体以小篇幅的报道，引述不具名的官员简述了会议内容，强调会议主题设定在供应链的韧性，主要在研商建立“半导体供应链早期预警系统”，聚焦在防卫性的结盟，但是，原本具有高度争议性的晶片四方联盟出现具体会议与行动，说明了美国对中国大陆的晶片战争仍然在持续增温之中。

所谓的晶片四方联盟，早在去年3月就已经见诸美国国安单位的相关文件，但是台湾、韩国与日本的晶片产业与中国大陆市场有密切不可分的关联，实务上不可能组成全面切断对中国大陆半导体供应链的联盟，相关企业夹在中美地缘政治的对决中，沦为美国政策禁令与中国大陆政府报复的双面夹杀的受害者。更何况台湾与韩国的半导体供应链，多年来与美国对手存在相互竞争关系，特别是台湾与韩国加总拥有全球晶片制造超过八成的市占率，必须妥善维护自身所拥有的关键智慧财产权与企业价值，不可能在晶片联盟的架构下成为美国晶片产业独占的跟班，业界对于成立晶片四国联盟的目标与效益，存在高度疑虑。

尤其在关键零组件与原物料的供应链上，韩国曾经因为日本在殖民时期强迫劳工与慰安妇事件的政治冲突，与日本杠上，导致日本禁止半导体五关键原物料出口至韩国。而中国更是韩国半导体产品销售超过五成的市场，即使尹锡悦政府在去年5月上任后快速改善与美国的关系，但是在国内对三星等财团和解松绑的政策，更使得韩国对加入这个联盟有高度顾忌。

美国基于自身国家利益，锁定中国大陆半导体产业展开全面的封杀，去年10月由美国商务部“工业与安全局”（BIS）发布针对“先进运算”及“半导体设备”对中国大陆的出口管制，管制范围从先进运算晶片、到半导体设备、扩及到禁止持有美国护照的公民在中国大陆半导体产业工作，全面性的禁令一出，曾经造成台湾与韩国半导体产业重大的冲击。

在美国半导体公司被政府严格限制之后，拜登政府继续升高全球围堵的禁令，又在去年12月拉着日本及荷兰，锁定荷兰阿斯麦（ASML）与日本东京威力两大设备厂的协议，除了已经在荷兰政府正式禁令的最先进极紫外线（EUV）机台外，甚至又扩张到上一代的深紫外线（DUV）机台，拜登政府抓着日本与荷兰一路扩大禁令的行动，即使在荷兰国内也引起相当的反弹，日本与荷兰政府也不愿证实所谓设备禁令升高的协议。

被美国拉着不断升高半导体禁令的日本、荷兰、台湾与韩国，因为各地的产业地位实际上也有不同的考量，日本在半导体产业并未有台湾与韩国的全球竞争力，只掌握了部分关键零组件与原物料，因此最有意愿与美国并肩，而荷兰ASML的极紫外光机台早已参加禁售，对于继续向较为成熟的机台扩张禁令有所顾忌，台湾与韩国也担忧过度政治化、无上限的禁令升高，会立即伤害到企业持续运营的健康。担忧不具半导体专业的美国政治人物过度干预，最终不仅无法达到国安目的，还会造成全球半导体产业的倒退。

我们注意到，Chip 4视讯会议召开的时点，与2月上旬引发全球关注的间谍气球事件重叠，实际上侦测能力极为有限的高空气球，在美国媒体过度渲染之下，引发美国国内强烈的反中情绪，而华盛顿的政客则借此升高对立情绪，有扩大反中民粹政策来迎合民众情绪的趋势。

半导体产业固然拥有高度战略性地位，却不应该沦为政治人物绑架与需索的对象，政治干预对于产业发展有害无利，这是历史上不断被验证的经验。相关业者与政府官员必须以更专业的论证据理力争，面对美国政治民粹升高不能有求必应，而应该以台湾自身所拥有的筹码，采取与美国、日本、欧洲、中国大陆双方产业谈判的模式，从配合各地政府祭出的半导体产业发展与补贴计划中，寻找对台湾厂商最有利的方案，维持台湾半导体产业强大的国际竞争力，千万不可被任何国家或地区一刀切式的政治禁令或是联盟所绑架。