乌克兰呼吁韩国提供武器，但面临重重阻碍

来源：美国之音

作者：加洛

乌克兰驻首尔大使告诉美国之音（VOA），韩国应该更明确地支持乌克兰抵抗俄罗斯，并再次敦促韩国提供武器，这些武器可能在帮助乌克兰收复失地方面发挥关键作用。

在与美国之音的书面回应中，德米特罗·波诺马连科（Dmytro Ponomarenko）大使对韩国提供的人道主义援助表示感谢，但强调乌克兰仍然“迫切需要”首尔可以提供的重型武器。

波诺马连科说：“遗憾的是，韩国仍然不情愿向我们的军队提供他们在前线需要的武器方面。”

自一年前俄罗斯入侵以来，乌克兰一再公开请求韩国提供武器。随着俄罗斯在乌克兰东部推进攻势，双方都发现弹药短缺，形势变得更加紧迫。

波诺马连科说：“我们需要不间断地和及时地获得符合北约标准的重型装甲车辆、火炮和防空系统、弹药以及设备，以便能够继续反攻行动。”

韩国是世界上最大的武器出口国之一，且最近与西方的联系更加密切了。但首尔并未批准向乌克兰出售或捐赠武器，理由是国内法律严格限制向战区运送武器。

取而代之的是，韩国向乌克兰提供了几批非致命性的军事援助，例如防弹背心、头盔和医疗用品。韩国近期还宣布计划在去年提供的1亿美元（1亿3400万新元）的基础上向乌克兰再追加1.3亿美元的人道主义援助。

波诺马连科敦促韩国更进一步，称提供武器符合韩国的民主理念和作为“全球枢纽国家”的地位。

波诺马连科说：“袖手旁观并假装中立对选择这样一条‘道路’的国家或整个和平事业都没有帮助。”

敦促更进一步

随着西方国家难以为乌克兰生产足够的火炮，要求韩国采取更多行动的压力越来越大。韩国被视为理想的武器供应商，以快速交付高质量且相对便宜的武器而著称。

在1月份访问首尔期间，北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）敦促韩国“提升”对乌克兰的军事援助，并指出几个欧洲国家在俄罗斯入侵后改变了其武器出口政策。

在上周纪念战争一周年的新闻发布会上，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基（Volodymyr Zelenskyy）也附和了斯托尔滕贝格要求韩国提供武器的呼吁。

同一天，泽连斯基的高级助手米哈伊洛·波多利亚克（Mykhailo Podolyak）告诉韩国媒体《韩国日报》（Hankook Ilbo），韩国向乌克兰提供武器的谈判正在进行中，但他没有详细说明。

这一消息尚未得到任何一方的证实。韩国国防部发言人周一表示，在有关向乌克兰提供致命性援助的问题上,韩国的政策并未改变。

寻找替代方案

韩国转而找到了间接方式来帮助乌克兰军队，包括批准向乌克兰提供武器的国家出售大量韩国制造的武器。

最显著的例子是去年，乌克兰的主要武器供应国波兰同意购买价值58亿美元的韩国武器，包括坦克、榴弹炮和弹药。

11月，美国宣布计划从韩国武器制造商处购买10万枚炮弹。韩国军方坚称，这笔交易是“在美国是最终使用者的前提下”达成的，但数家美国媒体报道说，这些炮弹将被运往乌克兰。

伦敦国王学院韩国事务专家拉蒙·帕切科·帕尔多（Ramon Pacheco Pardo）说：“韩国越来越难以声称它的武器不曾运到乌克兰，或者它们不会运到乌克兰。”

最近几个月，韩国也开始直接向乌克兰提供非致命性的援助，这引起了莫斯科的怀疑。

去年12月，作为人道主义捐赠的一部分，韩国向乌克兰运送了100辆由韩国汽车制造商双龙（SsangYong）制造的民用皮卡。

之后，隶属于莫斯科外交部的研究小组俄罗斯国际事务委员会（Russian International Affairs Council）声称乌克兰军方打算在这批车辆上安装火箭发射器，用作所谓的“圣战分子机动车”。

波诺马连科否认了这些指控，称这些皮卡被运送到乌克兰国家紧急事务局，这是一个专注于救援服务的非军事机构。他补充说：“这些卡车将用于排雷工作，但不会用于搭载火箭或任何其他致命性的武器。”

当被问及其他间接形式的军事援助的可能性时，波诺马连科表示，乌克兰对“与韩国伙伴进行不同形式的合作”抱持开放态度，但拒绝详细说明。

莫斯科的回应

尽管韩国只是间接支持乌克兰，俄罗斯仍然对此不满。去年3月，莫斯科将首尔列入了“不友好”国家名单。去年10月，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）警告韩国，向乌克兰提供武器“将毁掉我们的关系”。

俄罗斯还谴责韩国加入西方主导的对莫斯科的制裁的决定，称此类举动将损害双边关系，并可能影响俄罗斯参与跟朝鲜有关的和平努力。

不过，莫斯科在这些方面可能缺乏筹码，因为它不是韩国的主要贸易伙伴之一，而且平壤已经一再排除与首尔谈判的可能性。

然而，与克里姆林宫有联系的研究机构俄罗斯国际事务委员会在1月份警告说，俄罗斯可能会以人道主义援助为由向朝鲜提供武器，以此报复韩国。它特别提到俄罗斯出口大型伐木卡车的可能性，朝鲜可以将其改装成导弹发射车。

国内的质疑声

韩国向乌克兰提供武器的最大障碍之一在于国内。

根据盖洛普韩国公司（Gallup Korea）去年6月进行的一项民意调查，只有15%的韩国人支持向乌克兰运送武器。

在韩国国会中，韩国总统尹锡悦的许多最尖锐的批评者担心韩国卷入乌克兰冲突。

当泽连斯基去年4月向韩国国会发表线上演讲以寻求韩国的更多帮助时，300名议员中只有约60人出席，一些人在演讲期间离开了房间。

上个月，一位北约国家驻首尔的外交官告诉美国之音，他预计韩国不会很快发生重大转变。

这位未获授权对媒体发言的外交官说：“我希望我是错的。”