俄乌冲突一年之后，天然气危机远去了吗？

来源：21世纪经济报道

作者：彭强

截至目前，2022年初爆发的俄乌冲突已经持续了超过一年时间，期间经历大起大落的全球天然气价格，近期已经重新回归供需基本面。

特别进入今年2月以后，全球天然气价格继续显著回落，欧洲天然气价格较去年的最高点降幅超过八成，整体价位已经回到冲突前的水平，东北亚和美国的天然气价格也持续下滑。这是否意味着困扰市场已久的天然气危机，已经远去？

业内人士指出，天然气价格的回落与各地的高库存、温和天气导致取暖需求减少、高气价压抑需求等因素相关。尽管近期气价已经显著回落，且各地库存也保持在较高水平，但天然气在能源结构中的重要性愈加凸显，下一个冬季的天然气供需情况，仍难言乐观。

全球气价高位回落

2021年开始，全球经济在疫情的影响中逐渐恢复，以石油、天然气和煤炭为代表的大宗商品价格一路不断走高，全球气价尤其是欧洲气价涨至往年水平的数倍以上。2022年2月，俄乌冲突的爆发导致市场恐慌情绪骤增，天然气价格再度猛涨。到去年8月，欧洲天然气期货价格一度飙升至近350欧元/兆瓦时，这一数值超过了此前数年平均价格的二十倍。在欧洲天然气危机的带动下，全球气价出现同步上涨，刷新数年来的新高。

但在去年8月创下历史最高点之后，以欧洲天然气为首的全球气价却进入了下跌的区间。到今年2月，欧洲天然气价格已经跌至50欧元/兆瓦时以下，较去年8月最高点降幅超八成。根据金联创统计的数据，截至3月1日，东北亚液化天然气（LNG）即期期货交付价格跌至14美元/百万英热附近，而在去年8月该值曾高达50美元/百万英热；纽约天然气期货价格为2.747美元/百万英热，去年8月的最高价曾超过10美元/百万英热。

金联创天然气分析师王亚飞对21世纪经济报道记者表示，近期全球气价回落受多重因素影响，一是全球各地气温较历史同期异常偏高，导致燃气供暖需求疲软，二是欧洲、美国以及东北亚等地的天然气库存处于高位，现货采购需求疲软，三是美国去年底经历超强风暴后，天然气产量迅速恢复且保持高位，对欧洲出口也保持强劲。

2022年，随着俄罗斯天然气逐渐从欧洲退场，美国大量向欧洲运送LNG产品，成为全球最大的LNG出口国之一。去年冬季以来，欧盟加大了LNG资源的储备，采取多种措施削减需求，最终加上相对温和天气的助力，最终度过了2022年冬天的潜在天然气危机。

中国市场也出现类似情况。2022年，中国国内的天然气产量仍在增长，但由于进口高价气压制需求，同时也受到疫情等多种因素的影响，全国天然气消费量首次出现下降，LNG进口量也出现7年来首次下滑。

根据国家发改委、国家统计局以及海关总署公布的数据，2022年，全国天然气表观消费量为3663亿立方米，同比下滑1.7%；全国天然气产量为2201.1亿立方米，同比增长6%；去年国内进口天然气总量为10924.8万吨，同比下降9.9%，其中LNG进口量下降19.5%。

天风证券分析师张樨樨指出，近期美国气价的下滑，主要是由于欧洲天然气胀库，对LNG需求有所放缓，美国LNG出口减少，叠加美国天然气产量保持增长，而中游的基础设施建设滞后等因素。

过去一年里，欧美多国多次在石油及煤炭领域对俄施压，但天然气领域则是俄罗斯方面占据主动压减出口量，欧盟到目前为止并未出台对于俄罗斯天然气进行禁运或限制采购的措施。

天然气危机尚未走远

分析人士认为，目前来看，今年上半年的全球天然气供需形势较去年要更为宽松，但下一个冬天各地仍将面临挑战，欧洲更加依赖LNG资源，这也将加剧国际市场的LNG采购竞争。

全球天然气市场“牛熊市”转变的历程，也反映出俄乌冲突之后，欧盟与俄罗斯决裂而导致的全球天然气贸易版图的重新排布：俄罗斯将目标从西欧转向了亚洲，欧盟则面向北美、中东北非寻求天然气合作，加大了国际市场LNG资源的争夺。

在俄乌冲突之前，亚太地区是全球LNG贸易的主要增量来源，中国和日本是地区最大的LNG进口国家之一；但俄乌冲突之后，欧洲成为全球LNG贸易的一个新增变量。

能源巨头壳牌在其发布的2023《液化天然气（LNG）前景报告》中指出，欧洲国家对LNG进口需求的大幅增长，将加剧全球市场的竞争。

国际能源署（IEA）署长Fatih Birol此前接受媒体采访时表示，尽管天然气价格大幅下跌，但欧洲并未赢得与俄罗斯的能源角力，各国政府仍应当继续专注于减少需求和增加供应。

Fatih Birol警告称，俄罗斯可能会削减其通过乌克兰和土耳其管道向欧洲输送的剩余管道天然气供应，而随着亚洲国家需求的回升，海运LNG供应的竞争可能会加剧。

作为全球主要天然气出口国的美国，近期天然气价格的明显走低，引发了市场对于过低气价限制产能，有可能导致新一轮供需不足的担忧。

王亚飞表示，美国天然气生产商已经表现出因气价过低而导致投资意愿走低的情况，但预计短时间内产量还不会立即减少；今年上半年，各生产企业产量预计仍将在高位运行，供应形势保持乐观。

在需求方面，王亚飞表示，受益于温和冬季气温抑制燃气消费需求的影响，在进入注气期时各地库存仍处于高位，现货采购需求仍将疲软，总体来看，上半年全球天然气供需形势仍较为宽松。

张樨樨预计，在产量增长及气温回升的影响下，2023年，美国天然气供需全年将比2022年宽松，有望进入一个缓慢累库的阶段；价格方面，受到欧洲天然气危机缓解的传导效应影响，美国LNG出口需求边际走弱，或将带来美国天然气价格中枢在2023年的相对回落。

路孚特电力与碳首席分析师秦炎向21世纪经济报道介绍称，俄乌冲突已经改变了能源的进出口模式，未来欧洲还将继续依赖LNG，并且去年抢修建好的LNG站，以后都将是存量的资产。

“目前欧洲能源行业在天然气领域，最关心的议题就是下一个冬季如何补库。各大分析机构也都在提醒大家，要继续节约天然气使用，保障LNG的供给，因为下一个冬天欧洲的天然气供需形势还是比较严峻的。”秦炎说。

根据IEA统计的数据可以看出，欧洲这个冬天的用气量的削减，三分之一是因为天气原因，即较为罕见的暖冬，而下一个冬季欧洲是否还有这么好的运气，那就不好说了。