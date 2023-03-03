台美经贸协议：经济鸡肋还是大补丸？

来源：风传媒“风评”

被蔡政府视为经贸一大成果的“台美21世纪贸易倡议”，官方宣称预计针对五项议题先签署行政协定。现在外界好奇、也不清楚的是：到底这是台湾经济的鸡肋还是大补丸？

228连假前，行政院副院长郑文灿率经贸官员与立法院民进党团召开行政立法内部协调会议，说明目前与美方获得较大共识的五项议题，未来与美方签署这个定位于“行政协定”的经贸协议之后，将送立法院查照。至于签署时间则尚未明确，先前官方曾表达年底前签署经贸协议的期待，甚至有上半年先签“早收清单”的说法。

台美关系是台湾最重要的对外关系，台美经贸关系当然也非常重要，台湾寻求与美国签署不论名之为FTA或BTA、或甚至如这次的“倡议”的“某种经贸协议”已多年，但美方一直显得兴趣缺缺，甚至连台美行之多年的TIFA（台美贸易暨投资架构协定）会谈，都时常因美方可能对我方未配合某议题（如开放牛猪等）感到“不爽”而停开，因此这次如能顺利让台美签署经贸协议，应该算是一大成果、值得肯定。

只是细看内容，台美如就五项议题签署协定，对台湾经济到底有多大帮助，是颇有疑问。

所谓的“台美21世纪贸易倡议”在去年提出时，官方公布的内容，是就11个议题进行谈判，这些议题包括，贸易便捷化、监管法规、农业、反贪腐、支持中小企业贸易、数位贸易、劳工、环境气候、国有企业、非市场政策等领域。现在说双方较有共识、可望提前签署的五项议题则是：贸易便捷化、监管法规、反贪腐、境内规章、中小企业贸易等。

如果台湾就这些议题与美方签署协定，达成互惠，对台湾对美国的贸易当然不能说不好；但换个角度看，促进贸易便捷化、或主管机关“以合理、客观、公正的方式执行法规、发放执照等”、甚至促进双方的（中小企业）自由贸易，不是原本就该作、也在作的事吗？更别提“反贪腐”这种事了。台美就这些议题，签署一份协定，到底是能为台美贸易加分多少，其实是一个大大的问号。

更重要的是：官方宣称签署此协定可提升台湾经济体质，但对企业或出口而言，却有“牛肉在那里”的疑惑。

全球大部份重要的经贸协议，不论是两地之间的FTA，或是几个地区共组的“区域经贸组织”，几乎都绕不过、更且多半是最重要的核心议题，都是商品（与服务）的进出口贸易，从关税减让、零关税到去除贸易障碍，甚或增加有关投资的开放等，但在“台美21世纪贸易倡议”中则完全付之阙如。虽然官方宣传说这是一种“层次更高”的经贸协定，但跳开空泛、玄之又玄的“层次”高低不论，显而易见、毫无争论的现实是：没有牛肉，对台湾经济的好处不是那么明确。

过去美国曾经以慷慨开放市场给其它国家，借以巩固其作为全球经济领导国的地位；二战后不论是欧洲的复兴、东亚的日本与四小龙的崛起，都受惠于此。不过，美国前总统特朗普完全扭转此情况；奥巴马时代还推动、签署如跨太平洋或跨大西洋的自由贸易协定，但特朗普上台后即退出与终止这些协定，甚至让“开放市场、自由贸易”成为政坛上的“脏字”，此后两党政客都不愿再碰触。

拜登上台后，不仅无意亦不敢说要重回CPTPP，即使要找亚洲国家“组队抗中”，也不敢提自由贸易，刻意避开传统的FTA、区域经贸组织型式，如找了十几个国家组成印太经济框架（IPEF），却是“非驴非马”，完全不涉及进出口商品的关税、开放市场等，让参与国兴致大减。台湾曾“报名”想参加IPEF，但未被美国接受，之后丢出的“台美21世纪贸易倡议”因此被视为“安慰奖”。

如果是实质有利、可助产业与出口的安慰奖也罢，如果毫无助益、甚至只是要台湾再次依循美国的要求与标准行事，这种“安慰”其实是有不如无。而政府急切要在年底前完成签署、或部份签署亦可，也难免让外界有政治考量、替明年1月大选助阵的联想。

既然是一份经贸协定，主管单位还是回归本质，想想如何让台湾经济、产业、企业，从协定中得到些许助益与利益，就算不是大补丸，好歹也别是鸡肋，政治利益就先摆后面点吧。