乌克兰“流亡名模”之后还有艰难课题

来源：上报

作者：李濠仲

乌俄战争周年那天，罗马尼亚Digi 24电视台一则新闻提到了曾获选2019年“乌克兰小姐”（Miss Ucraina）的洛札诺娃（Stella Lozanova），很多人才知道，原来她已流亡罗马尼亚，并受聘当地一家美容院。一场战争，让正处于人生巅峰的她沦为难民，又幸好另有一技之长，尚可自力维生。对她来说，现在最大的心愿，要不战争赶快结束，要不就是接父母过来一起团圆。若说普京的统一梦是建立在乌克兰的四分五裂，一点也不为过。

洛札诺娃2019年获选“乌克兰小姐”，2020年再于多明尼加世界小姐选美比赛大放异彩，随后顶着选美后冠，开启了个人国际名模生涯。 2021年她风光回到老家敖德萨，和家人短暂相聚不过半年，俄军入侵，具重要战略位置的敖德萨港首当其冲，她的父母于是流着眼泪对她说：“就是这样，收拾好妳的行李，趁你还来得及的时候赶快去别的地方。”（她父母要留下来照顾她83岁的祖母）。洛札诺娃正值花样年华，一夕间就变成了“落难名模”。

洛札诺娃自敖德萨越过边境，在沿途历经坦克、曝尸、田野间的黑色裹尸布后，先是抵达摩尔多瓦（Moldova）为乌克兰人设置的临时难民营，之后再辗转前往罗马尼亚（许多难民都是自己联络各地亲友，询问有无可供住宿地方），经业界摄影师友人介绍，她才顺利得到当地一家美容院的工作。

洛札诺娃只是过去一年来，数以百万原本拥有大好青春，人生却瞬间坠落谷底的乌克兰人之一，他们有些被迫和家人失散，有些则选择留在乌克兰为反侵略进行不同形式的抵抗。

这样的人生转折，激发了当代乌克兰人求生斗志，却也五味杂陈。如同乌克兰作家艾卡吉（Anna Akage）说的，此刻的乌克兰，既要想着如何赢得战争，却也要想着之后如何不输掉胜利。

“要赢得战争，也不能输掉胜利”，这段话前一句不难理解，后一句又是什么意思？

以地理位置来说，乌克兰有山有海，农产丰富，又居国际贸易路线，即使当地人生活方式常被外人揶揄太无聊、沉闷，他们却很满足自己“对明天的简单确信”，唯独紧邻俄罗斯，这个恶邻因梦想统治世界，便让乌克兰无一刻真正安稳。

和俄罗斯之间的纠葛，再为乌克兰额外带来了饥荒、共产（恐怖）主义、橘色革命，以至今天的战争。当全球民主、专制阵营对垒，再让乌克兰的抵抗，仿若同时肩负世界的命运，这是乌克兰人之前未曾有过的心理准备。

同一时间，乌克兰一面抵抗侵略，一面成为民主自由国家的防御前缘，另一方面，基于乌克兰政治结构，更必须预先思索如何克服战后的难关。

经济重建是一回事，现已有人预判，战后乌克兰政坛，恐怕会掀起一场激烈的资源争夺战，尤其泽连斯基之后，谁能有效带领这个国家？乌克兰急待国际经援，问题是这会不会造成另一波腐败（乌克兰腐败纪录斑斑）？或者又会制造出一批唯利是图的寡头？原本政治派别的角力会不会更加剧？如果战后因为资源争夺而导致国内政局动荡，之前付出极大代价换得的胜利，是否会失去意义？

而最棘手的是，德、法两国可以在二战后，几年内转而在经济和政治问题上合作，美、日也从原本的交恶（交战），于1951年签署和平条约，渐渐透过贸易和文化交流重建关系，那么，过去一年来乌克兰人和俄罗斯人之间种下的仇恨，有可能那么容易消失？又战争期间，有些人选择离开，有些人选择留下来战斗，不也让乌克兰人内部出现分歧，甚至对彼此冠上抛弃、背叛罪名。

艾卡吉于是在回顾战争周年时写下：“对于那些因战争而来的仇恨，乌克兰人为了回归正常，终究要找到一种宽恕的方法让各自生活能够继续。”如其所言：“我们将审判他们（俄军）的罪刑，将罪犯绳之以法，为我们的国家哭泣、愤怒，但最终，我们仍不得不原谅他们（俄罗斯人），不是在领土上让步，而是在道德上。”

当然，艾卡吉的呼吁有着十足的现实和人性艰难，但不也正因为这番话来自一名乌克兰人，再又反衬了乌、俄两国截然不同的高度，也证明了泽连斯基带领的乌克兰，人民心灵素质确实远比普京治下的俄罗斯更坚强。

艾卡吉说：“无论战争与和平，责任都落在普通人的肩膀上。那些离开的人，那些留下来的人，战士和我们及其他人……”这应该不仅是如“落难名模”洛札诺娃者的考题，而是乌克兰人借由他们的反抗，赋予人类世界的另一堂课。