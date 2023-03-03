全动法修法自家人炸锅 绿离民心渐远

来源：台湾《联合报》“新闻眼”

作者：林铭翰

从蔡英文总统去年宣布义务役恢复一年，到国防部预告修正《全民防卫动员准备法》，连民进党立委都炮轰国防部“突袭式修法”，不仅事前未与党内充分沟通，就连民众也一头雾水，笼罩在战争的恐惧中。蔡总统三年前获得压倒性年轻选票成功连任，如今却接连在兵役政策把青年族群愈推愈远。

全动法引发“青年上战场”质疑，行政院长陈建仁、民进党立法院党团总召柯建铭接连邀自家人沟通，执政党立委在会中炮声隆隆，连行政院都点名国防部要加强社会沟通，国防部无疑成为这次争议的“头号战犯”。

事实上，国防部早在2月21日即在网络预告修法，相关新闻却二二八连假期间才浮出台面；国防部事前未善尽告知的责任，直到修法草案受到外界质疑，事后才被动式透过新闻稿回应，连执政党立委都感觉“被突袭”，民进党立委林静仪直言，这次修法沟通非常糟。

蔡总统在2020年总统大选，靠着“抗中保台”获得史上最高票，更席卷多数青年选票。但蔡总统在任期进入倒数前接连触及敏感的兵役政策，先是恢复2005年后出生的役男役期为一年，预告修正全动法还被外界解读为送青年上战场，年轻人看似成为蔡政府用过即丢的免洗筷。

蔡政府去年在延长兵役的政策歹戏拖棚，面对众多家长及学生的担忧，硬是要拖到年底才举行记者会向外界公布，如今全动法的预告修法，国防部的立场内外失据，连执政党立委都炸锅，这已经不是蓝绿攻防的问题，而是蔡政府离民心愈来愈远的结果。