国民党别等到花儿也谢了

来源：台湾《中国时报》社论

2024台湾总统大选战鼓频催，但鼓声响起，却是蓝绿有别，鼓点节奏各有不同。表面上看起来，掌握中央执政权的民进党状况不断，论文抄袭与黑金侵蚀的旧创犹在隐隐作痛，行政院前发言人陈宗彦遭爆料多年前接受性招待的丑闻，绿营内斗赖清德更是不言可喻；而刚上任的弱势陈内阁，不仅民调评价低迷，连日来又加上缺蛋、缺药的民生冲击，说是屋漏偏逢连夜雨一点也不夸张。

大局条款 沦为内斗内行

但尽管施政失措、党德败坏，内外夹击、纷扰不断，但民进党在党主席也是内定下任总统候选人赖清德的领军下，部署已剩不到1年的总统与国会大选的作业，却是乱中有序，极有效率，预计将在4月12日公告总统提名人选，若只有一人登记，就不必办初选民调，等于3月即可提前确定人选。

相对而言，这本是势头正好的国民党吹起反攻号角的最佳契机，但国民党却在立委提名规划上传出庸人自扰、徒增内斗变数的“大局条款”，在最关键的总统大选提名作业上，迄今仍是在继续高喊团结声中，自称“不会拖、也不躁进”地缓步爬行，仍不知何时能确定人选。

眼下所见，民调最高、更被称为蓝营“最强母鸡”的新北市长侯友宜还在不断跳针、复诵着“好好做代志”的护身咒；4年前初选败北愤而退党的鸿海创办人郭台铭，此番卷土重来则以高姿态说“还在等国民党的一套办法”；被认为始终未放弃进取大位念想的党主席朱立伦，面对外界不断的追问提名人选与时程，则是强调要等南投立委补选，党提名的林明溱当选后再来讨论。整个蓝营支持群众的热情，不断被“等呀等、茫呀茫”的焦虑感串起又散落。

民进党在去年底九合一败选后，赖清德几乎已定于一尊，将代表绿营出马角逐2024总统大位，但依国民党目前规划的时程，6、7月才会提名，因此最后出线的总统候选人要比民进党几乎慢上3个月之久；这样的龟速作业对选战规划、士气提振是利或弊？还是其中有什么难言之隐，甚至内幕操作？

虽说事缓则圆，但也可能拖久生变，朱立伦说提名作业不会拖也不会急，更不会重蹈2019年初选的覆辙，但这又是根据什么标准？以国民党“内斗内行、外斗外行”的前科累累，党内与众多支持者的焦虑可说其来有自。再说，为什么一定要等南投立委补选后“再来讨论”总统提名的作业方式？讨论之后又要拖多久？是否要等朱立伦透过南投立委补选获胜后，累积更大能量才能谈总统提名作业？

最强母鸡 恐错失赏味期

当民进党败而不溃、乱中有序地逐渐恢复元气，国民党难道还要这样讳莫如深，明争暗斗地等下去？其实台湾政治节奏已加快，政治人物的“赏味期限”越变越短，所谓“圣之时者”，有为有守者必须相机行事、依时而定，党主席也是最强总教练的朱立伦，应该在关键时刻做出正确的事；最强母鸡侯友宜应该适时进取，回应民意，不要扭扭捏捏把人心都搞冷搞散了。再这样观望、算计下去，难道非要“等到花儿也谢了”？

侯友宜至今为何还不表态的内情，众说纷纭，但担心“落跑”而重演韩国瑜悲剧的说法，经过实证理性检验后，其实不应成为障碍。因为去年底民进党已以此为由猛攻过，但侯仍以更高得票率蝉联市长，可谓已通过民意认可其更上层楼；而各种民调亦显示“落跑”之说并不为多数民意接受，可见从副市长到市长已在新北市任事13年的侯友宜，完全不应拿韩国瑜当初的情况来类比。

产生总统提名人的两大关卡分别是人选与程序，国民党现在看似以侯友宜最有可能，但郭台铭、朱立伦的可能性还不能排除；而从各种民调排比来看，趋势其实很清楚，如果不是提名侯，第三势力的柯文哲吸收泛蓝与中间选票的机会便会大增，而郭柯是否结盟当然会是一大变数，但这也取决于国民党是否有坚定的领导与提名人的决心，只要稳健团结，必须克服的变数都会迎刃而解，最怕就是首鼠两端，各自为政，好好一盘棋搞到最终惨败。

