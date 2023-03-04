日媒指台退役军人“卖台” 谁在误导，谁又补刀？

来源：台湾联合报社论

日本经济新闻近日推出“台湾未知的真面目”系列专题，首篇报道聚焦潜伏在台湾军队中的死角，指台湾九成军官退役后前往中国大陆提供台军情报换取金钱，军中潜藏很多共谍，台军干部大多是外省人，国防部长也都被外省人垄断，总统蔡英文不能控制军队。相关报道耸人听闻，从国防部、退辅会、外交部到总统府，纷纷出面驳斥或谴责，退辅会主委冯世宽更是大爆粗口。

日经的报道匪夷所思，各界哗然。国防部和退辅会都指责日经引用不明消息来源，凭空杜撰，污蔑台军；但这只是日媒的偏见，或者也包括了台湾部分人士的误导？报道内容分别是匿名的军方消息人士、退役陆军和军事专家等告诉日经的；除非这些受访者都是捏造的，否则，这些人的偏颇看法还能出口转内销而掀波浪，岂不更是台军与国安的隐忧？

对于日经的报道，绿营的反应，也令人讶异。日媒污蔑了现退役台军，绿媒报道夹叙夹议地称许日经新闻贴切打到要害，形同对台军的尊严再狠踩一脚；而连总统府都已经说报道对现退役台军并不公平，民进党立委刘世芳等多位绿委竟然还连署提案，要求清查过去五年的退除役军士官有无触犯泄密等情事，等于是对现退役台军再捅一刀。

日媒的报道，伤害台军的形象，践踏台军的尊严，也破坏军队的团结，更分化军民的关系。但那些受访者的谈话，以及对于相关报道的奇怪反应，背后有着共同的狭隘心态；他们不信任或者有些敌视台军，甚至炒作已被扫进历史垃圾堆的省籍情结。偏狭的省籍情结幽灵，将继续撕裂社会；而对台军的打击，正是国安的最大风险。

对国防事务的监督是应该的，但台军官兵以生命保家卫国，维护“国家”生存，捍卫民主自由，这些人却一边要求加强备战，一边怀疑台军通敌；一边要求强化国防，一边指责台军腐败；这样要教军队怎么打仗？他们一边喊“国家”团结，一边在人民内部找敌人；一边推动全民国防，一边破坏军民信任；这样他们还想抗中保台？尤其可怕的是，民间社会已渐消逝的省籍情结幽灵，居然还能作祟，甚至还被拿来挑拨族群、分化军队。

其实，二二八追思纪念活动中出现的抗争场景，也反映了相同的狭隘心态。前总统马英九真心聆听受难者家属心声，并为二二八道歉30次以上；台北市长蒋万安也聆听、也道歉，但纪念活动仍遭抗争闹场。选举时，他们质疑蒋万安不是蒋家后代；二二八到了，他们却要蒋万安以蒋家后代道歉；蒋万安道歉了，他们还是说道歉敷衍没诚意。他们其实只想羞辱马英九和蒋万安，却侮辱了受难者家属疗伤止痛与宽容和平的愿望；他们试图揪出“非我族类”来祭旗造势，却总是在历史与社会的伤口上大把洒盐。

可以用来对照的是，蔡英文上任以来二二八谈话中的关键词，从最初的真相与和解，到现在的“台湾人尊严地活”，意象愈发鲜明；蔡政府一系列以“转型正义”为名的立法与作为，不在乎历史真相，反而刻意剪裁事实；看不出想寻求和解，只看到全面追杀政敌；没想过要做全民桶箍，倒是不断在撕裂族群；几年来从未团结社会，只有分化“国家”。执政者到底给人民什么样的示范与误导？

日经新闻的报道，不是偶然的。附和日经新闻对台军的污蔑、紧随日经报道对退役军士官的清查，和二二八追思纪念活动的陈抗闹场，都源自相同的心态。但“国家”撕裂、社会崩解、军队分化、军民互疑，台湾只能继续悲情吗？