来源：台湾中时新闻网

作者：叶家兴

尽管去年中国大陆备受疫情及美元快速升息、俄乌冲突等外部因素的挑战，但人民币国际化仍然持续加速发展。渣打银行推出的人民币环球指数(Renminbi Globalisation Index, RGI)于2022年11月创出3452点的历史新高。全年上升26.6%，增幅更是超越了前年的18.5%。

渣打10年前推出的RGI指数，主要追踪人民币国际化的进程。指数计算离岸市场中人民币存款（财富储存）、点心债券和存款证（融资工具）、贸易结算和其他国际付款（国际商贸）以及外汇（交易渠道）等规模的变化。当时美国次级房贷风暴引发的全球金融海啸、联准会推出零利率与量化宽松的激进货币政策、标准普尔将美国的债信评级降等，无不造成各国央行间的互信降低，例如德国央行就宣布将逐年移回存在美国的黄金。

若干有识之士对此忧心忡忡。加州大学柏克莱分校艾肯格林（Barry Eichengreen）教授在所著《嚣张的特权：美元的兴衰和国际货币体系的未来》（Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System）梳理美元起落的历史。他观察到美国不负责任的国际金融措施，让其他国家对美元充满疑虑。

大约同时，著名智库彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的研究员萨伯拉曼尼安（Arvind Subramanian）也在《大预测︰未来20年，中国怎么样，美国又如何？》（Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance）书中以计量经济方法推估，2030年代左右，中国在全球经济的优势地位将类似于二战后美国和1870年代英国的全球地位。而华人圈的经济优势，将反过来推动人民币成为首选储备货币。

当然，学术研究固然不少危言谠论，也不乏骇人听闻之说。但从RGI指数来看，去年的俄乌冲突似乎成了国际货币体系变革的新刺激。一方面，作为商品和能源大国的俄罗斯清空美元资产；另一方面，美欧的制裁也令各国看到完全依赖美元体系的后果。美元在全球金融体系武器化，反而使各国加速探索替代方案，除了中国、俄罗斯自建的国际金融支付系统外，波斯湾海湾国家、新马印泰等亚细安国家、南美洲诸国也在谈判以本币进行双边交易的可能性。

纽约大学经济学教授卢比尼（Nouriel Roubini）日前在《金融时报》发表评论文章，更直言人民币崛起形成“二元货币体系”，将取代美元的嚣张特权，而这过程可能在未来十年内发生。但他的乐观（悲观）是否过早了呢？

诚然，美国将近32兆美元的庞大债务问题每况愈下，1年利息支出就超过6000亿美元，加上入不敷出的财政赤字每年还高达1万4000亿美元。另一方面，中国大陆已经是全球2/3国家与地区的最大贸易伙伴，使用人民币作为交易货币的动机大增，例如与澳洲、巴西的人民币铁矿交易等。

然而除了贸易之外，货币的投资需求更是影响持有动机的关键。美国以全球4%的人口，24%的经济规模，却有42%的股票市值。美国债券市场的流动性首屈一指，外汇交易量也占了绝对的主导地位。单边交易占全部外汇交易份额的88%，远远抛开排名第2的欧元的31%。（外汇交易成对进行，因此总份额是200%）归根究底，现况偏好、流动性偏好与投资收益偏好，都令美元的重要性在中短期内难以被取代。

这也就是去年底中国与阿拉伯、海湾国家峰会虽有不少合作协议签订，中国也早已取代美国成为沙特阿拉伯的最大石油出口市场（26%），但以人民币定价原油交易的“石油人民币”（petroyuan）仍然未见踪影。

半世纪前开始的“石油美元”（petrodollar）奠定美元独大地位，许多海湾国家获得美国的军事与安全保障承诺，更进一步将其货币与美元挂勾，与美元绑在同一条船上。50年来，产油国家还透过OPEC直接或间接影响原油美元价格。不管与中国经贸关系再密切，产油国家也绝不会希望定价权放手给中国。

此外，在多年韬光养晦的方向下，中国领导层养成务实不务虚的思维。他们深知，过于心急推动“石油人民币”挑战美元霸权，可能冒着同时威胁美国与波斯湾油国利益的风险。何况，北面有被西方制裁的俄罗斯，中国大可绕过国际支付结算（SWIFT）美元体系，用人民币稳定地透过陆路管道进口原油、天然气等大宗物资。既然可以轻松谋实利，何必费劲争虚名呢？

（作者为香港中文大学金融系副教授）