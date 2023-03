来源:台湾中时新闻网

作者:叶家兴

尽管去年中国大陆备受疫情及美元快速升息、俄乌冲突等外部因素的挑战,但人民币国际化仍然持续加速发展。渣打银行推出的人民币环球指数(Renminbi Globalisation Index, RGI)于2022年11月创出3452点的历史新高。全年上升26.6%,增幅更是超越了前年的18.5%。

渣打10年前推出的RGI指数,主要追踪人民币国际化的进程。指数计算离岸市场中人民币存款(财富储存)、点心债券和存款证(融资工具)、贸易结算和其他国际付款(国际商贸)以及外汇(交易渠道)等规模的变化。当时美国次级房贷风暴引发的全球金融海啸、联准会推出零利率与量化宽松的激进货币政策、标准普尔将美国的债信评级降等,无不造成各国央行间的互信降低,例如德国央行就宣布将逐年移回存在美国的黄金。

若干有识之士对此忧心忡忡。加州大学柏克莱分校艾肯格林(Barry Eichengreen)教授在所著《嚣张的特权:美元的兴衰和国际货币体系的未来》(Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System)梳理美元起落的历史。他观察到美国不负责任的国际金融措施,让其他国家对美元充满疑虑。

大约同时,著名智库彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)的研究员萨伯拉曼尼安(Arvind Subramanian)也在《大预测︰未来20年,中国怎么样,美国又如何?》(Eclipse: Living in the Shadow of China’s Economic Dominance)书中以计量经济方法推估,2030年代左右,中国在全球经济的优势地位将类似于二战后美国和1870年代英国的全球地位。而华人圈的经济优势,将反过来推动人民币成为首选储备货币。

当然,学术研究固然不少危言谠论,也不乏骇人听闻之说。但从RGI指数来看,去年的俄乌冲突似乎成了国际货币体系变革的新刺激。一方面,作为商品和能源大国的俄罗斯清空美元资产;另一方面,美欧的制裁也令各国看到完全依赖美元体系的后果。美元在全球金融体系武器化,反而使各国加速探索替代方案,除了中国、俄罗斯自建的国际金融支付系统外,波斯湾海湾国家、新马印泰等亚细安国家、南美洲诸国也在谈判以本币进行双边交易的可能性。

纽约大学经济学教授卢比尼(Nouriel Roubini)日前在《金融时报》发表评论文章,更直言人民币崛起形成“二元货币体系”,将取代美元的嚣张特权,而这过程可能在未来十年内发生。但他的乐观(悲观)是否过早了呢?

诚然,美国将近32兆美元的庞大债务问题每况愈下,1年利息支出就超过6000亿美元,加上入不敷出的财政赤字每年还高达1万4000亿美元。另一方面,中国大陆已经是全球2/3国家与地区的最大贸易伙伴,使用人民币作为交易货币的动机大增,例如与澳洲、巴西的人民币铁矿交易等。

然而除了贸易之外,货币的投资需求更是影响持有动机的关键。美国以全球4%的人口,24%的经济规模,却有42%的股票市值。美国债券市场的流动性首屈一指,外汇交易量也占了绝对的主导地位。单边交易占全部外汇交易份额的88%,远远抛开排名第2的欧元的31%。(外汇交易成对进行,因此总份额是200%)归根究底,现况偏好、流动性偏好与投资收益偏好,都令美元的重要性在中短期内难以被取代。

这也就是去年底中国与阿拉伯、海湾国家峰会虽有不少合作协议签订,中国也早已取代美国成为沙特阿拉伯的最大石油出口市场(26%),但以人民币定价原油交易的“石油人民币”(petroyuan)仍然未见踪影。

半世纪前开始的“石油美元”(petrodollar)奠定美元独大地位,许多海湾国家获得美国的军事与安全保障承诺,更进一步将其货币与美元挂勾,与美元绑在同一条船上。50年来,产油国家还透过OPEC直接或间接影响原油美元价格。不管与中国经贸关系再密切,产油国家也绝不会希望定价权放手给中国。

此外,在多年韬光养晦的方向下,中国领导层养成务实不务虚的思维。他们深知,过于心急推动“石油人民币”挑战美元霸权,可能冒着同时威胁美国与波斯湾油国利益的风险。何况,北面有被西方制裁的俄罗斯,中国大可绕过国际支付结算(SWIFT)美元体系,用人民币稳定地透过陆路管道进口原油、天然气等大宗物资。既然可以轻松谋实利,何必费劲争虚名呢?

(作者为香港中文大学金融系副教授)