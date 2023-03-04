日本会不会成为“亚洲的乌克兰”？

来源：香港01

作者：郑真

“今日乌克兰，明日台湾”，是俄乌冲突以来美国不断抛出久经媒体发酵传播的论调，意在将中国同俄罗斯类比，认为俄罗斯侵略乌克兰，中国大陆也会武力收复台湾，中国和俄罗斯一样是世界安全的威胁和挑战。

美国的算盘打得很精明，正如美国前国务卿希拉里在一次公开演讲中所讲的，美国花几百亿美元就把俄罗斯搞得狼狈不堪，太合算了。因此，美国战略界有部分人士想在亚洲重演这一游戏。那么到底谁会在亚洲扮演牵制中国的类似“乌克兰”的角色？

台湾会是下一个乌克兰吗？中国人民大学国际关系学者金灿荣近日表示，美国战略界有部分人士企图在亚洲重演俄乌战争，因台湾“分量小”，难以撬动中国大陆，所以也在筹谋把日本当成“亚洲的乌克兰”。

按照金灿荣的理解，台湾不只是美国用来在舆论上攻击中国的一张牌，更有可能是美国用战争来牵制中国大陆的一张牌。而台湾的杠杆作用太小，日本也正在被美国拉下水。

笔者不是很认同这一判断。乌克兰和日本不可相提并论。

日本是比乌克兰聪明得多的国家，也是比乌克兰有更多选择的国家。日本是世界第三大经济体，在应对中国上，日本一度在TPP、CPTPP和印太战略等方面是发挥引领作用的。日本非常清楚自身的价值，也非常清楚自身的困境和诉求。

美国对日本来说发挥的是军事保护，市场提供，政治支持的多重角色。日本对美国来说作用也不只是军事，其在晶片高端制造业等领域都有一席之地。日本和美国讨价还价的合作空间远大于乌克兰。即便到了万不得已，日本的选择也远大于乌克兰。以日本的判断，不会任由美国驱使。日本采取的行动有多少取决于美国对其施加的压力有多大。这中间有一定的博弈空间。

日本一直在利用美国，而乌克兰是单纯依附于美国。乌克兰是在美俄之间受双方的夹板气，而日本本身就是美国的盟友。中国对于美国武装日本支持日本有充分的心理预期。中国不会强迫日本选边进而导致两国关系恶化。

日本是二战战败国，没有军事交战权。即便日本极力解除军事限制，其和中国长期交战的权力地位都是不对等的。日本首先谋求的是正常的军事权力，其主动寻求卷入同中国的战局的主观意图较小。

更为重要的是，乌克兰会受到俄罗斯的攻击，但中国不是俄罗斯，中日之间的领土纠纷仅限于钓鱼岛，中日之间引爆两国矛盾的导火索非常少。中日钓鱼岛危机在2012年前后经历过非常凶险的发酵。当时中日之间的实力差距比今天小，日本有更大的底气和实力向中国发难。但险象环生之下，中日都能够处理好分歧，今天没有可能处理不好分歧。仅仅是美国支持加大，不足以成为日本动手的理由。中国很清楚自己的目标并非是日本。

在台海局势中，日本目前跃跃欲试，不是因为日本想要出手，而是美国对地区局势的投入和怂恿，决定了日本要有所作为才能交差。日本利用美国需要日本在台海发挥角色的心理，极力谋求解禁军事，这是日本对美国的拿捏。日本解禁完军事限制，形成战力后，是否对华出手，需要进一步审视。不能将日本现在的做法和未来的选择同日而语。