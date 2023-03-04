美日“疑台论”让蔡政府难堪

来源：台湾中时新闻网

作者：黎家维

《日本经济新闻》专栏报道台湾军中干部外省人居多，国防部长多被外省人垄断，9成以上退役军官赴中国大陆出售军事情报，军中仍充斥共谍，甚至指蔡英文管不动军队。此报道一出，亲绿媒体立即引用，没有其他求证，对于明显错误更是照单全收，缺乏平衡报道，在台湾自然引发轩然大波。

面对日本媒体公然的“疑台论”，政府与整个民进党的反应却远不如日前“毁台计划”引发“疑美论”时的积极与强势。退辅会主委冯世宽听闻后爆粗口大骂胡说八道，获得盛赞；而外交部与总统府只能表达遗憾，呼吁媒体善尽查证责任。回应姗姗来迟，且力道薄弱。

此次《日经新闻》的专栏内容与事实偏离过巨，甚至让人有穿越时空之感，仿佛回到50年前的台湾。我们不知这是作者个人看法，抑或是反映出日本部分人士对台湾军队的刻板印象。不论如何，这报道不仅打击台军士气，甚至打脸蔡总统，对一向强调台日关系友好密切的民进党政府来说，不仅难堪，更让人不解。

事实上美国国内也一堆“疑台论”的声音，说台湾国防预算投入太少，役期太短，强调台湾必须增强自我防卫能力，更暗示警告台湾人如果不自助，美国人也未必愿意出兵。这种论述不难理解，目的不外希望台湾多花点钱买武器，并且延长役期，让台湾增强打持久与消耗战的本钱，不要像科威特那样，瞬间倒下即可。但《日经新闻》的“疑台论”，看起来却不完全像在呼应美国老大哥的路线。

如果蔡英文执政7年还控制不了军方，或是台湾的军队仍大量被共谍渗透，那解决之道可不是花钱了事这么简单。首先不是应该马上换掉失格与无能的总统吗？其次就是换掉军中大部分所谓的“外省”将领与干部。否则，若继续顺着作者在文章的结尾，对台湾军队是否有与日军一起共同捍卫领土的能力表示忧虑的逻辑推演下去，难道是在鼓励日本放弃台湾吗？这是对前日本首相安倍所说“台湾有事就是日本有事”方向的调整吗？不论如何，受伤的都是蔡政府。

如果《日经新闻》的报道也是一种认知作战，目的是跟在美国老大哥后面，想对台湾也施加点压力，或是挑起两岸的仇恨矛盾，但方法上却充满对台湾的军队与领导人的不信任，只能说是蛮拙劣的操作。而台湾部分绿媒反射性认为美、日都是对的，不假思索、全盘接收，这次恐怕踩雷，犯了众怒。

不久前，民进党主席赖清德公开批评台湾社会有人鼓动“疑美论”，认为疑美论一旦形成社会共识将威胁台湾安全。绿营很习惯将这种说法，操作成在野党配合北京的认知作战。但如今号称同属民主阵营的美、日两国都出现“疑台论”，美国媒体甚至出现拜登总统的“毁台论”，拿北京认知作战那套根本解释不通。

就算美、日和台湾在民主价值与部分利益是一致的，但每个国家仍有自己的盘算，他们认为优先的，未必对台湾最有利。与其盲目顺从其他国家为台湾下的指导棋，台湾更应该思索自己的最佳选项。

（作者为“国家政策研究基金会”副研究员）