林明溱输在斗志 国民党败在散漫

来源：台湾《联合报》

联合报社论

南投立委补选，林明溱原是任内口碑不差的县长，却在卸任三个月后，输给立委任内毫无特色的蔡培慧。这一局，很难以常理解释。不到两千票的差距，说明选举策略和耳语攻势如何左右选情，进而影响结果。尤其，民进党以府院党三路并进的姿态为蔡培慧助选，再加上绿媒侧翼大军四面包抄；其阵势远远超乎立委补选的规格，斗性不强的林明榛最后只能弃子认输。

表面上这一役只是立委补选，胜负并无关政治大局；实质上，它却具有两个重要的象征意义。其一，这是赖清德出任党主席后指挥第一战，他必须趁此立下战功，以换取党内对他明年参选总统的臣服；其二，民进党自去年九合一大选惨败后，又接连输了嘉义市长选举及北市立委补选，这一仗务必要破除国民党“连胜”的气势，进而重新整军。

正因如此，民进党倾党政之力以近乎“进驻”的方式辅选，也不在乎动员规格显不相称之讥，一意要把南投的局面打烂，为赖清德赢得“开门红”。包括投票日当天的“密录器事件”，更充满浓浓“奥步”气味。也难怪，林明溱要怨叹，这是一场“有枪有子弹”对“没枪没子弹”的对抗，是一场不对称战争。

相形之下，国民党对林明溱的辅选便显得散漫。党中央除过度相信早先的领先民调，未能跟进对手死缠烂打的节奏强硬反击；此外，在林明溱需要同志炮火相助时，蓝军首长与民代的声援都只是点到为止。比起台北市立委补选时的蓝营火力交相掩护，林明溱得到的助力远不如王鸿薇。眼光看不到北台湾以外地区，是国民党的严重浅视。

这次南投补选，投票率虽高于2015年立委补选不少，但呈现的格局，仍是“蓝营支持者投票意愿不如绿营”。若与2020年立委选举相较，国民党当时拿下八万票，民进党只获得约六万票。但这次补选，国民党得票几乎腰斩，民进党却保住七成五的选票。类似情况在立委补选中屡见不鲜，国民党必须深思：为何自己无法在补选中激起选民的支持热情。

就候选人本身条件而言，蔡培慧过去有造谣挡疫苗、挺莱猪等争议，一味屈从党意；就算当选，也难扮演为地方发声的角色。相对的，林明溱参加补选却声称不会参加明年立委选举，态度消极，难免让选民失望。尤其，补选被抹黑成“为子参选”铺路的家族政治，对豪宅争议又说不清楚，国民党无法提供援助，他只能眼睁睁吞败。这一役打得炮火连天，结局却毫无滋味。

因此，要说这一役是明年大选的“蓝绿气势分水岭”，恐言之过早。事实上，目前看来，民进党和国民党各自的危机都仍然存在。民进党虽好不容易扳回一城，但新内阁运作依然卡卡，陈宗彦丑闻、台南贿选丑闻、五缺危机，都依然如影随形。蓝营方面，党内立委提名的世代交替之争，侯友宜、郭台铭的提名纷扰，仍是“内斗内行，外斗外行”格局，散漫之心亟待盘整。

国民党过去从未在南投第二选区败选，此次挫败，正是一记当头棒喝。民进党执政确累积不少民怨，但国民党要抓住选民的心，必须拿出成绩及改变的诚意，让选民愿意投资国民党。至于民进党，此役胜出或许对赖清德有“冲喜”意义，但选民对民进党执政的恶感不会因一次补选就消除，何况这次胜选是靠着低投票率赢取的。蔡政府七年执政累积的民怨，多如牛毛，随时都可能引爆。若民进党不体察民意，当大选回归正常投票率时，选民还是要算总账的！