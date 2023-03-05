台海“完美风暴”是怎么形成的？

来源：联合新闻网

作者：赵建民

“全民防卫动员准备法”公告修法，打算管制媒体并列管青少年，各界哗然，迫使政府无限期延长修法。此一乌龙事件除说明政府执政能力低落，轻率以对重大决策外，也印证国安部门对当前台海情势的紧张，已经严重影响正常思考。

另一方面，美国高阶将领一反过去不断警惕台海近期可能发生战端，最近美国防部官员反复释放2027年前并无战争风险的讯息，安定台湾民心的用意至明，而国防部的乌龙修法，和美方的用心良苦形成鲜明对比。美国国会众院新会期连续通过多项反中法案，使得美陆台关系益发诡谲。然而，真正有权决定两岸和战走向的政客和台湾民众，态度似乎不以为意。

日前由二十一世纪基金会和文化大学社科院共同发布的两岸和战民调中，将近一半的民众不认为解放军会对台用武，而假如解放军攻台的话，只有两成民众表示愿意积极抵抗，表达志愿从军者不到5%（七成民众认为大多数台湾人—也就是别人—会加以抵抗），超过六成的民众认为，即使放弃台独，也不可能遏止北京对台用武。

以上数据说明，在两岸关系议题上，台湾人恐而不忧、斗志不高，对武力犯台存在高度无力感，认为不管怎么做都不管用。这种心理上的冷漠和无力感，是当前国安最重大的危机，而造成这种危机的，正是目前执政这批人。

台湾民众对两岸风险的高度无力感，源于对两岸危机的去敏感化，无论台海风高云急，似乎都视而不见，不知危险。

导致台湾人国安价值错乱原因，在于台湾政治文化的转变。民主化后，在本土化的驱动下，政客竞相将“台湾”两个字合法化，再将等同取得法律地位的“台湾”，和主权独立一词相连，迫使民众在态度上，孰悉台湾主权独立的说法，进而消除对此一对方视为红线的防卫意识。在嫁接台湾主权的同时，政客又不断强调两岸和平稳定的政策目标，至此，台湾主权独立和两岸和平挂勾，形成新的两岸论述，而对方认定两岸和平的元素，譬如两岸一家亲、一中原则、统一等，反而成为台湾人想定的两岸和平架构的破坏者，至此，完美风暴形成！譬如，为了平息美方的“疑赖论”，最近赖主席主张将蔡的“四个坚持”纳入党纲，殊不知其中的“两国论”，正是导致解放军对台不断军演的根本原因。

政客既然将原本是两岸红线的内容合理化，势必解决台湾人对台独恐惧的内在不安，在对两岸及国安的价值嫁接过程中，必须找出许多理由，印证中国大陆不可能或不愿使用非和平手段，包括疫情严重、经济发展不力、民主联盟、地缘政治下美国不会允许解放军突破第一岛链等。这是为何每次民调，认为美国不会坐视解放军攻台的比例，都居高不下的原因，即使在乌克兰战事后，仍有接近一半民众，将国安寄望于对外力（中国不攻、美军救援）的双重仰赖。政策上不谋自主、仰赖对手善意及友邦救援心态，是造成民众无力感和冷漠主因。

台海风险日高，许多外商已经开始撤离，然而政府除了整备军备外，至今没有端出任何化解两岸敌对的政治方案。去年八月解放军围台军演全台震动，但台海浪花未平却已船过无痕，在直航、自由行的倡议下，“春暖花开”的乐观逐渐扩散。

两岸和平必须建立在领导人对危机的清楚认知及有意避险，执政党强调的“正常国家”，须始自对威胁的正常理解，非刻意误导！

作者为文化大学社科院院长