民进党逆民意备战 偷袭推全动法受阻

来源：明报

明报社评

继延长义务兵役至一年后，台湾民进党当局近期又推出修订《全民防卫动员准备法》，内容包括对全台16岁以上学生“动员造册”，以及将媒体、网络纳入调查管控，引起要征召“娃娃兵”、恢复戒严时期的新闻管控等疑虑。在各界反弹下，民进党政府被迫宣布暂缓修法，但仍被质疑是在踢到铁板后的缓兵之计。这次修法举动鬼祟，被怀疑背后有美国的黑手，同时暴露民进党为配合美方战略，大动作为两岸开战做全面准备，为此，甚至不惜押上民意支持与选票做赌注，再度印证了去年九合一选举中广受回响的口号，“票投民进党、青年上战场”。

上月21日，台湾国防部突发公告，修订2001年公布施行的《全民防卫动员准备法》，将其更名为《全民防卫动员法》（简称“全动法”）。虽然名称去掉了“准备”字样，但内容仍涵盖“动员准备阶段”，而正是这个“准备阶段”，被指定义模糊，给当局扩权“空白授权”。

高中生造册惹娃娃兵疑虑

准备期管控传媒箝制言论

这次修法引起最大反弹的是两处条文，第一处是针对过去流于形式的青年学生动员，要求将16岁以上在校学生不分男女登记造册“确实填报”，上传当局的云端系统，引起高中生上前线的疑虑。联系去年底当局将义务兵役由4个月延至一年，这次为16岁以上学生登记造册，令学生及家长担心，民进党当局在打“娃娃兵”的主意。有论者指出，按照台湾现行宪法，平民百姓并无军事任务，现在当局要对高中以上学生登记造册，大有“全民皆兵”意味，有违宪之嫌。

全动法受诟病的第二处修法，是规定“因应不实讯息传递”，在“动员准备阶段”主管机关应对出版、广播电视、互联网平台与应用服务提供者，以及新闻从业人员，实施调查、统计、编组及规划。并在动员实施阶段对上述业者“实施必要管制”，对散播所谓“不实讯息”者，可处监禁3年或100万元新台币的罚款。所谓“调查”就是针对媒体平台了解其收播（收视、阅读）率如何、受众有哪些，而“编组”就是在内部订定不同的因应措施，至于“规划”，就是要对采取非常手段及早订立对策……连串举措，犹如悬在传媒头上的利剑，令人想起台湾早年动员戡乱的戒严时代。

尤其令人担忧的是，新修订草案中对“动员准备”阶段的定义过于模糊、宽泛，相当于开战前的平时都算“准备期”，意味当局平时亦随时可以管制传媒，是人权和言论自由的大倒退。

全动法涉及的不止国防事务，还涉及内政部、教育部、国家通讯传播委员会、数位发展部等部会。如此重要的法律修订，当局的行事方式却很诡异，国防部上月21日预告修法草案总说明，但公告时间却仅为14天，而非正常立法公告的60天，并在二·二八连休3日小长假前夕上网公告修正案条文，被指诸多语焉不详，未咨询学者专家，亦无听取民意，就想贸然修法，当然引发轩然大波。

岛内有分析指出，全动法修法的始作俑者既非国防部，更不是教育部，而是来自国安会和总统蔡英文，而背后很可能是来自美国的压力。由于此番修法必会得罪青年和传媒界，对于注重选战的民进党来说，宁肯失去民心与选票也要推动，足见外部压力之强大。

全面备战背后有美国压力

暂时受阻下架或缓兵之计

美方一直认为台湾遭大陆渗透严重，缺乏对“认知作战”的有效应对，又认为台湾兵源不足，难以应对长期战争，更重要的是，岛内的抵抗意志不够坚强，无法达成消耗中国的美方战略目标。而全动法的修法目标，正为补足上述“缺陷”，可见民进党当局对美方战略的全力配合。只是这种全面备战的姿态，与其口头的“兵戎相见非选项，愿求两岸和平”根本是背道而驰，更违逆了台湾“避免战争，追求和平”的主流民意。

台湾民意基金会上周四（2日）发布的民调结果显示，对于蔡英文“处理国家大事的方式”，赞同者不足四成，而不赞同者则占44.3%，是其“职务表现赞同率”连续3个月低于40%，显示其民望处于2019年5月以来最低迷时候，这一现象在总统大选年对执政党是一大不利因素。

在遭到民意强烈反弹、反对党国民党宣示不会让其过关的形势下，台湾行政院前日终于表态全动法修法将“下架”，但分析认为这只不过是缓兵之计。去年民进党推出或计划推出的“数位中介服务法”、“保防工作法”等草案，都因有箝制言论、打压人权的条款，遭社会强烈反对作罢。有分析指民进党擅长用国安名义包装独裁法条，趁长假或其他重大议题时暗渡陈仓公布草案，并用立法院多数强推立法，若闯关失败就会暂缓，然后换个包装，重新上架。只要配合美国积极备战的政策不变，类似的修法仍会层出不穷。