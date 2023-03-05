乌东重镇濒失守 俄炮击下仅余退路

来源：明报

遭俄军攻打多时的乌克兰东部战略城镇巴赫穆特，愈见有失守之虞。俄罗斯雇佣兵组织瓦格纳集团上周五称已几近包围当地，路透社指俄方正密集炮击通往该市西部路线，阻止乌军进出。外部评估乌军守城难度愈来愈高，并似为有限度撤出作准备。巴赫穆特副市长承认两军在市内街头激战，但该市尚未陷落，乌军至少有一支无人机部队已接到撤离命令，但否认大规模撤走部队。

瓦格纳集团首脑普里戈任前天发布影片，称旗下部队已“实际上包围”巴赫穆特，乌军只剩“一条通道”可逃生，包围网正持续收紧。他呼吁乌克兰总统泽连斯基下令从当地撤军。路透社当天目击俄军猛烈炮击巴赫穆特以西的通道，指其中一条连接该市以西小镇赫罗莫韦（Khromove）的桥梁因俄军坦克炮击而损毁。《纽约时报》则引述现场士兵和义工表示，当地三条对乌军重要的道路，有一条已被俄军切断，另外两条也正受紧迫包围：该报引述现场乌军将领指，俄军正试图切断通往巴赫穆特以西约17公里城镇查西夫雅尔的道路。巴赫穆特西南一条主要高速公路亦受猛烈轰炸，但乌军成功将俄军稍为推后。乌军参谋总部昨日亦称，部队在巴赫穆特等顿涅茨克州东部多地抵挡了俄军攻势。

乌军指拖住俄军 铺路未来反攻

巴赫穆特副市长马尔琴科昨指市内街头正爆发激战，但俄军仍未控制当地，市内尚有4000名平民滞留。乌军一支作战了110天的无人机部队，其指挥官布罗夫季（Robert Brovdi）上周五透露，上周已获命令立即撤离。《纽时》前天引述乌军将领指上周曾增兵巴赫穆特，但他们未有说明目的是为协助友军撤离，还是坚守该市。乌克兰国民卫队（NGU）副司令纳扎连科向国内传媒指出，驻守巴赫穆特部队的任务是尽量消耗俄军，称乌军对补给线的防卫“仍然稳固”。乌军东部军区指挥部发言人切雷瓦季则表示，目前重挫俄军战斗力将为秋季顺利反攻打下基础。乌军发言人昨日亦否认有关巴赫穆特乌军“大规模撤出”的说法。

不过，西方分析看淡乌方守城前景。英国国防部的每天乌战情报更新指，乌军在巴赫穆特的防卫压力正日益严重，俄军与瓦格纳部队在该市北郊持续推进，有形成三面包围之势。美国智库战争研究所（ISW）的战情报告则指，乌军看来正为在巴赫穆特的部分地方“受控下且战且退”（controlled fighting withdrawal）铺排条件。

英国伦敦大学国王学院战争研究学系高级访问研究员马丁（Mike Martin）认为，俄方重兵进攻巴赫穆特，旨在取得战略据点，铺路攻占该市西北约45至55公里行政及经济中心双子城市斯拉维扬斯克与克拉马托尔斯克。西方传媒指乌军正在查西夫雅尔和克拉马托尔斯克等地加强布防。

俄防长访顿涅茨克 高层访前线罕例

另外，俄罗斯国防部长绍伊古昨日到乌克兰东部顿涅茨克视察当地的俄军前线指挥所，并向部分官兵颁发勋章。俄军入侵乌克兰后，俄国军事高层很少到乌克兰前线视察。