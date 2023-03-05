南投钟摆效应 国民党三警讯

来源：中时电子报

作者：罗智强

南投立委补选，在蓝军的传统优势选区，林明溱以些微差距落败，这证明了钟摆效应的确存在，国民党在地方大胜，成了国民党能不能继续承担责任的疑虑。国民党所有人都必须问自己一句，“我们如何证明自己拥有权力，不会跟民进党一样腐败”？“国民党值不值得让选民投下神圣的一票，实现政党的再次轮替？”

22县市，国民党执政14个，若再算上泛蓝的苗栗与金门，蓝营执政县市的人口占全台湾的72%；国民党有72%的支持度吗、有72%的被信任度吗？民众对权力平衡的思考，显然反映在这一次的南投补选上。因此，这次选举的结果，可以是民意告诉国民党，想要在中央、地方都完全执政，“你还要再努力”！

这次国民党在2022胜选之后，想要2024“完全执政”，至少面临三个警讯：

第一、不能忽略国家机器的力量。2022选举是分散的，所以民进党的国家机器有些顾此失彼；但立委补选则是独立的，全台湾的焦点都集中在这个选区；所以不论是王鸿薇、林明溱，都受到民进党侧翼、媒体的追打。王鸿薇得票52%，其实也是险胜；林明溱没有王鸿薇的空战能力，面对国家机器的全面追杀，于是落败。

第二、赖清德正在切割过去的包袱。过去赖清德可以说是虚位副元首，因为没有权力，所以民众会产生一个印象，“高端、论文与他无关”，于是他可以跟蔡英文、苏贞昌的包袱切割。又如蔡培慧虽然曾经“先反莱牛再挺莱猪”，南投乡亲也一样给予支持，可见民进党过去双标的作为，台湾人民觉得“已经教训过了”，国民党不能再靠着“讨厌民进党”而胜选2024。

第三、国民党的2024人选悬于未决，会造成军心浮动。赖清德现在已是内定的2024民进党总统候选人，他亲自到南投辅选，等于御驾亲征，带动士气。而国民党的2024布局，则还在让人雾里看花。国民党千万不能觉得“2024在会赢的人里面挑一个就好”，一个对选民负责的政党，有义务推出最强、选民最支持的人来承担责任。

可以输补选，不要输大选，提早出现警讯不是坏事，重要的是国民党如何证明自己值得信任。台湾人民对权力的平衡是非常在意的，如果2024，国民党从地方到立法院到总统“超级完全执政”，怎么证明国民党不会像苏贞昌一样滥权，像陈吉仲一样嚣张？

我想责任就在国民党的县市首长身上，只有执政的县市做得好，虚心谦卑，台湾人民才会放心继续把责任交给国民党。而民进党也当然会追着蓝营执政县市穷追猛打，要让选民在2024还自己一个公道。

最后，我还是要提醒选民“政党轮替”的重要。2018我说“拒投民进党，台大有校长”，民进党在败选后果然就让管中闵校长上任。同样的，只有政党轮替，民进党护航高端、NCC箝制新闻自由、各种黑金勾结、贪腐弊案，才能够全面的被揭露，政治才可能获得革新，政风才能够得到端正。

补选失败，固然对国民党而言是个警讯，但是危机就是转机，端看国民党能不能正视民心所向，改进自己不足的地方。2024的选战，其实牵扯的不只是国民党一个政党的胜负，更是台湾民主、两岸能否和平的未来。

国民党有责任、有义务，要更努力！

作者为前总统府副秘书长