日本也对台湾下指导棋

来源：中时电子报

作者：王丽莎

日本经济新闻在2月28日刊出一篇报道，指出台湾有高达9成的退伍军官会前往中国大陆，以军事情报换取金钱利益，甚至直言台湾军队的将领干部仍以“外省人”居多，历届国防部长也几乎被外省人垄断，不可能让台军在紧急情况下与大陆作战，引起台湾各界哗然。国防部长冯世宽2日出席立法院时更是难掩怒气，爆粗口痛斥日经未经查证就胡乱报道，未尽媒体职责。

两岸紧张不断升高，隐隐呈现外弛内张的态势。台湾或许感觉没有这么明显，但海外“盟友”倒是一个比一个替台湾着急，纷纷跳出来替台湾下指导棋。一下是美国政客来台指示总统府和军队应该加强战力、多买武器吓阻对岸，一下又有日本媒体质疑台军忠诚，认为台湾军队对上解放军毫无抵抗之力。日经的政治立场被视为较偏右派，而且一直以来较注重经济议题而非政治议题，因此在这个时间点，刊出这篇噱头十足但不知用意为何的报道，难免令人起疑。

其中一个解释，可能是日经确实担心台海两岸会爆发战争，所以纯粹是出于善意想要提醒台湾的国防体系，注意有没有机密外泄、叛国通敌的情况发生，以免在紧急情况发生时措手不及。但另一个可能就是现在日本媒体也走上了美国路线，想要进一步激化台湾与大陆之间的矛盾，让台湾当局在美日所领导的抗中路线上，成为更难以自外的坚定盟友。

只不过就如同美方劝台湾“武装自己才能避免战争”，反而让许多民众对于“买越多武器应该会更危险，怎么会越安全？”所产生的疑惑一样，日经这篇报道看起来在替台湾忧心、想要警告台湾，却也只是让台湾人感到更加愤慨，对美日对台湾频下指导棋更增反感。但只要台湾继续深陷美日所拟好的抗中剧本，来自美日的指导棋恐怕只会越来越多。