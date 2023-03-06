蔡英文应对美国说“我不会让孩子上战场”

来源：台湾《联合报》“重磅快评”

南投立委补选前，蔡总统声明“不让孩子上战场”。民间质疑这句话的公信力，但这不是重点，关键在于提供台湾安全援助的美国，是否认同全民动员法可以放孩子一马。

蔡总统一再强调台湾必须展现自我防卫的决心。这不只是口号，更是对美国的承诺，这句承诺的实质意涵除了接受美方指定的军售项目，还有国防战略改变为整体防卫概念（overall defence concept），提升不对称战力。将平时视作全民动员准备阶段，便是整体战略的一环。

三年多来，应美方要求蔡政府从改革教召制度、义务役期延长到全民动员法大修，正好是志愿役以外的后备役、常备役到民防兵力整顿。这一系列改革以个别项目进行，三军统帅总以“展现自我防卫决心”带过，模糊整个建军计划转向的重大影响：台湾民众不只为保卫台湾上战场，更是被安排在美国第一岛链的作战计划中。政治解决两岸争议的空间被迫压缩。

蔡政府去年在美国会极力游说《台湾政策法》，企图将美台军事合作现况立法，怎奈事与愿违，但却让外界得窥美国以合作为名，逐步接管台湾国防政策。法案中“履行美台加强国防伙伴关系”专章，有一套名为“台湾安全援助倡议”的计划，罗列美方如何加快台湾提升防御力，包括定期评估台湾实施“整体防卫概念”承诺的步骤，以及部队获得及实施不对称战力的努力。

评估不仅盘点武器，还包括对常规军、后备及民防力量。特别的是，另针对民间防卫力量如何面对军事威胁以及复原力进行评估，指标之一是“建立明确民防结构和后勤支援”，并分析台湾关键经济部门被侵略后的复原需求。全动法修法要求造册，恐怕不只为制造寒蝉效应，战力数据化便于美方评估所需。

这次修法特别加入媒体、金融、资通的动员准备方案，平时即造册管理。在台湾政策法中也能找到蔡政府修法的根据，该法案授权国务院制定战略“因应”北京对台实施网络讯息战，并评估北京对台媒体金融政党及其他实体的影响。说白了，蔡政府修法扩大管制，是在执行美国交办的抗陆任务。

美方全权决定台湾国防战略，国安会、国防部听令办事，延长义务役役期以及全动法将平时视作准备期，都是出自相同决策模式。政府强调美台军事合作的优点，却没诚实告知人民，披甲上阵究竟是为何而战，更重要的是，台湾人别无选择，已难保有自决生活方式的权利。

前述“台湾安全援助倡议”，要求评估战力之外，还要对“政府内部抵制计划与美方参与”进行报告。蔡总统已将全动法修正搁浅归咎于国民党误导，她怎会为了台湾孩子去惹美国爸爸不高兴？