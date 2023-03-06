从G20看印度的外交梦

来源：中时新闻网

作者：刘必荣

为期两天的G20外长会议3月2日在新德里闭幕。由于各国对俄乌战争的态度分歧，以致会议最后未能产出联合声明。俄国与西方针锋相对成为关注焦点。紧接着举行的印太四国安全对话也吸引了大家的目光。但很多人都忘了，这个会议是印度的场子，身为G20的轮值主席，搭了G20外长会议的台，印度想唱什么戏？她又想得到什么？

印度是今年G20轮值主席，还是今年上合组织峰会的主席。站在主席的位子，印度当然希望国际会议都能按照她的议程展开，最不愿见到多边会议被少数议题绑架，而那些议题又不是她所关切的。所以对外长会议未能产出联合声明一事，相信印度是挫折的。

印度为自己设定的角色是穷国（南方国家）与富国（北方国家）的沟通桥梁。今年1月，印度邀请了125个国家开了一场线上“全球南方之声”会议。莫迪在开幕时说: “你的意见就是印度的意见，你的优先事项就是印度的优先事项。印度的目标是放大全球南方的声音。”莫迪也设定了南方国家关心的议题，如经济复苏、冠病疫苗的取得、气候正义、恐怖主义等为今年G20的主题。但要解决这些问题，需G7国家的配合。而今年G7主席国是印度的朋友日本，所以印度认为自己可以担任桥梁的角色。

印度是以不结盟运动领袖起家，现在则又是印太联盟、又是金砖五国、又是上海合作组织，按照外长苏杰生的讲法，已变成“多重结盟”。在美中俄较劲的格局下，印度走的是第三条路：保持传统的与莫斯科关系；寻求改善与北京的关系；强化与华府和东京的关系。

为了凸显外交独立，印度没有谴责俄国侵乌。为了替南方国家代言，印度对欧洲喊话，要求欧洲改变心态，不要老以为欧洲的问题就是全世界的问题，而全世界的问题却不是欧洲的问题。今年慕尼黑安全会议上，德国总理朔尔茨表示印度有道理，所以现在德国也多和亚非拉国家互动，关注贫穷、饥饿、气候与疫情等问题。然有论者指出，印度一方面要成为一方领袖，为穷国发声，一方面在面对俄国侵略等大是大非的问题时，又吝于对俄谴责，这两个是相互矛盾的。

可是印度凭借其战略地位与经济实力，还就是有办法让西方对她包容。印度在美俄之间两边谋利，美、日等国怕逼得太急反把印度逼到俄国阵营，而对印度多所容忍。印度的民主现在其实是倒退的，莫迪对媒体与异议分子的打压早就为民权人士所抨击，但在国际场合却没听到西方对她有任何谴责。

经济实力似乎是印度笑傲江湖的本钱。可是在联合国安理会、国际货币基金组织、世界银行，印度却又没能参与国际上的重要决策。这大概是印度最郁闷的地方，也是最想借G20平台拉高自己国际地位的原因。

上周G20外长会议只是暖身，领袖峰会9月才登场，到时峰会按照新德里设定的议程走吗？俄乌战争打完没？会不会又有大国较劲的新议题绑架了多边外交？我们拭目以待。