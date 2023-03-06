为什么派罗森柏格出任AIT主席

来源：台湾《旺报》社评

AIT过去八位主席，不是退休外交官就是政治酬庸性质，拜登政府首次打破惯例，由前白宫国安会中国大陆暨台湾事务资深主任罗森柏格接任，台湾外交部第一时间表示欢迎，认为她就任后将进一步提升全方位的紧密合作伙伴关系。民进党政府忽略了美国此一任命的脉络与动机，拜登政府是在反陆气焰高涨、掌握台湾政治动向、美陆战略竞争三大脉络下，决定改变AIT主席的角色与功能，由直通国务院及白宫的罗森柏格出任。

掌握台湾政治动向

AIT的新闻稿对这项人事案，做了完整的说明：身为AIT主席，罗森柏格将参与美国对台湾的政策讨论，代表美国政府访问台湾，以及在美国参加与台湾代表的会议；罗森柏格将把她将近20年在印太地区，包括两岸以及更广泛的国家安全议题等深入的经验带入AIT。

以美台关系而言，美国对台政策决定权在白宫及国务院，AIT并无自主性，影响力更是有限，罗森柏格将可改善这个现象。她在国务卿布林肯担任副国安顾问以及副国务卿时，分别是他的资深顾问与幕僚长，与现任国安顾问沙利文也有密切关系，在接任AIT主席后，她将直接参与美国的决策，并顺理成章经常性访问台湾，与台湾官员及政治领袖接触，使美台沟通更为有效。

罗森柏格任命的时间点，正是台湾即将进入总统大选政治热季，过去台湾的总统候选人要“赴美赶考”，争取美国背书，罗森柏格将在第一线扮演关键角色。微妙的是，“疑美论”最近成为台湾热门议题，民进党动辄对不同意见扣上疑美大帽，罗森柏格必须以不偏不倚立场，传达美国支持台湾讯息，同时全面争取台湾各界的认同，这也是拜登政府派出大将的重要考量因素之一。

不可否认，台湾选举是否会再度造成政权转移，及其效应可能外溢到美陆台关系是美方最关切及忧虑的问题。民进党执政坚持“抗中保台”与“亲美反中”，甘为美国抗陆急先锋，但在去年“九合一”选举后，抗中保台牌失灵，若2024年总统选举，国民党重返政权，是否会调整两岸政策？对两岸形势有何影响？都可能冲击美国的战略竞争布局，美国必须确保，选举结果不影响台美抗陆伙伴关系，台湾将继续配合美国政策。因此，可以预期罗森柏格将扮演“管控者”的角色。

这正说明了，美国对台政策无法脱离美陆战略竞争，在美陆紧张关系不断升高、北京对台湾释放和平讯号，及台湾政局不确定性之下，更需要“严管台湾”，罗森柏格将忠实执行美方的既定政策。

效忠的是美国利益

民进党执政号称美国对台湾支持坚若磐石，外交部刻意将美台关系界定为“紧密合作伙伴关系”，但事实上，台美之间仍存在许多必须克服的问题，如美国对台政策显然是以“政治安全为主，经贸次之”，在缺乏双边自由贸易协定（FTA），台湾被排除在印太经济架构之下，所谓的深化美台关系难以落实，而罗森伯格的主要背景仍在政治、安全事务，美台关系是否能全方位提升，仍有待观察。

罗森柏格的人事案也有很深的国内政治考量，面对美国高涨的反陆情绪，拜登的中国政策受到鹰派掣肘，这次派遣重量级的罗森柏格出任AIT主席就是要透过加强美台关系，展现他对中国大陆的强硬立场与意志，同时也可更有效与国会沟通，降低国会反陆势力形成的压力。但众院议长麦卡锡可能访台仍是棘手问题，也将考验罗森柏格，甚至整个拜登国安团队。

在美中白热化全方位战略竞争中，避免因台湾问题发生军事冲突，是拜登政府最大的挑战，罗森柏格出任AIT主席只是其中一个节点，她固然将重新定义AIT主席的角色，但“一中政策”与非官方性仍将是无法超越的红线，最重要的是，她所效忠、服务的是美国利益，台湾各界应务实、平常心看待，过度的解读与期望将无助于提升美台关系及改善台湾安全处境。