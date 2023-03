俄战略目标越打越明 美国会被海外战争“耗走”？

来源:香港01

作者:陆一

众所周知,俄乌战争是两边三方的战争,俄罗斯和乌克兰是战争的两边,美国是重要的第三方,北约只是美国的延伸。

俄乌战争历时一年,很多人都关注到普京的战略目标发生了改变——战争爆发之初,俄罗斯高调宣布了去军事化、去纳粹化两大战略目的,然而俄军未能挫败乌克兰的抵抗意志,战火又在北约介入后延续,如今的莫斯科要达成去军事化、去纳粹化两大目标,已是非常困难。如今俄方的战略目标已明显转至巩固占领现状上——克里米亚,以及涅茨克(Donetsk)、卢甘斯克(Luhansk)、扎波罗热(Zaporizhzhia)和赫尔松(Kherson)四地。西方媒体也不断就此炒作,认为俄罗斯“兵败如山”。

如果,另一边的乌克兰实际上已经身不由己。乌克兰战争已经成为乌克兰的“立国之战”。乌克兰的底线,就是俄军必须撤出占领地。但我们都很清楚,回到2014年边界是俄罗斯不可能接受的,这不仅意味着战争的彻底失败,也意味着永久性放弃克里米亚和顿巴斯。克里米亚和顿巴斯的归属是复杂的问题,但对于俄罗斯来说,这个问题已经解决了,是俄罗斯不可分割的部份。

在某种意义上,这也是现代俄罗斯的“立国之战”,是俄罗斯民族重塑之战,是为苏联解体后漫长而痛苦的历史划上句号之战。如果俄罗斯在战争中落败,普京的政治生命在其次,俄罗斯可能第二次瓦解。普京也提到,“战争事关俄罗斯的生存”。

一定意义来说,低估对手和不切实际的政治目标是俄罗斯在战争初期行动失利的深层原因,然而随着战事的变化,俄罗斯目标越来越明确:保住顿巴斯,保住克里米亚,保住赫尔松右岸和克里米亚走廊地带,可能还有夺取顿涅茨克和卢甘斯克全境。这些都是有限、明确的军事目标,也具有较高可实现性。

正如前述,乌克兰想要恢复2014年边界,但缺乏内生的可实现性,再清楚也不过如此。那站在乌克兰身上的美国呢?乌克兰根本缺乏靠自己的力量,换个角度来说,美欧援助越给力,乌克兰的依赖性越大。就必须要问,美国会支持多久?

正如中共中央外事办主任王毅在慕尼黑所说,“我们不知道其中的原因所在,看来有些势力并不希望和谈成功,不愿意战事停止。他们并不在乎乌克兰人民的死活,也不关心欧洲受到的损害,而是有着更大的战略目标。”

那么,美国会长期支持乌克兰吗?美国支援乌克兰不是出于道义,而是出于干涉主义。二战之后,美国到处插足,到处打仗。但美国的干涉主义历史也充满了失败。

比如说,海湾战争的目标就是打败萨达姆、解放科威特,老布什抵制了把战争扩大化的冲动,使得海湾战争成为战后美国历史上少有的成功的战争。但越南战争是失败的,因为从一开始,战争目标就不明确。 “阻止共产主义多米诺骨牌”是模糊不清的,没有明确的界限和成败标准。越南战争越打越大,越拖越长,最后到不可收拾的时候,美国撤了。

同样的还有入侵阿富汗。“911”恐袭后,9月18日,小布什就宣布战争。在战争开始阶段,美国出动小股特种部队、空中打击和少量CIA特工,支持反塔利班的北方联盟发动进攻。 2001年12月-2002年1月,不管是否抓获或者击杀奥萨马(Osama bin Laden),美国发动战争的目标已经基本达成:基地组织(al Qaeda)在军事上被打垮,塔利班被打垮,美国扶持下的阿富汗新政权建立,911恐袭大体得到复仇。

但而后,为何在阿富汗继续耗了20年?所谓根除伊斯兰恐怖主义土壤则像“阻止共产主义多米诺骨牌”一样,是模糊不清的意识形态上的愿望,不是现实、明晰的政治目标。伊斯兰恐怖主义不是有形实体,有其思想基础,而思想是不能用军事手段根除的。最后塔利班卷土重来,美军在仓皇中撤退。

伊拉克战争也是如此,起初美国的战争目标是消除萨达姆的大规模杀伤武器,切断萨达姆对基地组织的支持。在军事上,美军入侵挺顺利的。但在政治上,美国骑虎难下了——美军打入伊拉克后,依然没有找到任何伊拉克大规模杀伤武器证据,也没有找到萨达姆支持基地组织的证据。

但这个时候美国把战争的目标扩大到“对大中东的民主化改造”。这是更加漫无边际的意识形态上的“愿望”,到最后,大家都看到了,民主化变味了,美国入侵还滋生了比基地组织更加极端的ISIS。美国至今没有完全撤出伊拉克,但已经很没有存在感了。

在乌克兰,美国正在犯类似的错误。美国的目标变了:从打退俄军进攻变成通过乌克兰战争极大地削弱俄罗斯,最好促成俄罗斯的政治变局甚至瓦解。这是美国不会明说的目标,但“普京必须下台”是拜登明确说过的(This man can not remain in power)。但通过在乌克兰的代理人战争要达到这样的目标,根本缺乏可实现性。

美国必须回答的上,是否有将俄罗斯再次打散的“无限”升级的能力和决心,具有彻底剥夺对方战争能力的能力?连阿富汗、伊拉克,美国都退了,甚至连塔利班,没有外援,靠自己也与美国硬抗20年,把美国耗走了,更何况现在面对的是“北极熊”俄罗斯。当美国战略意图已经发生如此转变的时候,这就意味着这场“消耗战”,最后“耗走”的最可能是美国。那接下来就要问了,乌克兰是否有靠自己的力量就能战斗到底的决心和信心。这个答案也是显而易见。