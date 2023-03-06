英“温莎框架”未解决脱欧后问题

来源：香港《明报》

作者：尹子轩

看着英国首相苏纳克在BBC直播中，以兴奋神情向北爱尔兰民众几近手舞足蹈地报告他为北爱人民争取到“一个得天独厚的安排……（北爱）将同时能参与欧盟单一市场和整个联合王国市场”。他笑容之真切，除了使人确信他在党内付出不少苦功才压过脱欧鹰派，故笑逐颜开之外，几乎使人忘记这个所谓的“新”协定，不过是前首相特雷莎·梅从欧盟得到的协议的一个变奏，终究不过是将北爱尔兰在法律上“割让”予欧盟的“爱尔兰／北爱尔兰协定”基础上小修小补罢了。

这项协定，将北爱在名义上放置于联合王国自己的关税区内，而后者则取得制订关税政策的自由，不被欧盟单一市场及北爱尔兰捆绑，但北爱与英格兰本岛将设置货品边境管制，而北爱也将跟随欧盟法的规管。这些欧盟法例的实行，虽然将有英国政府监管，但欧洲法庭依然会有法律的最终决定权。而苏纳克的所谓“温莎框架”不过是在此前提上，加上一个令北爱议会可在“特殊情况”（exceptional circumstances）下，让一些在北爱有异议的法案交由一个欧英联合委员会定案的机制而已。

依然尾大不掉的北爱尔兰问题

苏纳克踌躇满志的笑容背后，虽然的确存在一个字面上可行的北爱解决方案，但谁又能保证，这个方案不会像特雷莎·梅的脱欧方案一样，成为他政治生涯的墓志铭？事实是，能够同时满足爱尔兰和平及欧盟单一市场红利的唯一方案，正是透过欧盟会员国资格，将整个爱尔兰岛通过单一市场保持畅顺有序的交流。自特雷莎·梅以来的所有北爱协议，基本上都逃不出一个妄求同时满足脱欧幻想及北爱和平的仿伪品。

作为由始至终脱欧矛盾最关键“否决者”（veto player）的北爱民主统一党（DUP），即使在目前的新方案下，依然看不出任何松动迹象。对于北爱边境问题的争论，实际上正是脱欧“理想与现实”矛盾的最精确缩影：欧盟单一市场代表的富饶、贸易与和平，维持与邻居脆弱和平的《受难日协议》，统一派的大英国主义，这三个从根本上矛盾的因素，可如何共存？

换句话说，在DUP有足够权力干预英欧关系的前提下，如何让北爱一方面留在欧盟单一市场，同时与爱尔兰之间没有陆路“硬边界”，又要与宗主国英格兰没有海上边界？这个DUP的三重悖论只有两个解方：爱尔兰全岛统一，或者联合王国回归欧盟。后者固然不可能，英格兰脱欧派沸腾了数十年得来的政治实验尚未到彻底破产的一刻；但前者呢？温莎框架似乎是截停了北爱分离主义的道路，通过赋予北爱议会在欧盟法规上一定的自主权，另辟蹊径让北爱存在一定的主体性，却又依然与“祖国”存在一定的纽带，这又如何呢？答案似乎依然是否定的。

先谈北爱目前处境。本是北爱执政党的DUP施政不济，便将所有选举希望寄托在废除北爱协定上。本意为巩固自身优势的DUP，选举结果却恰好相反，不但连部分亲英派都离弃DUP，支持爱尔兰南北统一的新芬党更在90个议席中赢得27席，是北爱议会史上首次有打着爱尔兰民族主义及南北爱尔兰统一旗号的政党成为最大党。自此，北爱就陷入危险的胶着状态。

根据《受难日协议》及《圣安德鲁斯协议》，新的北爱首席部长将由最大党（新芬党）提名，有相同地位的副首席部长则必须由第二大党（DUP）提名；而新北爱政府要成立和运作，两者缺一不可。那么如果DUP坚拒与新芬党合作组成政府，某程度上DUP可无止境地让北爱议会空转——而这正是“输打赢要”，如DUP党魁Jeffrey Donaldson所言，除非北爱协定“被处理好”，否则将继续阻挠北爱组成政府。

“煞车机制”下 依然受限于欧盟法

那么温莎框架又能否“处理好”北爱协定？或者说，满足到DUP所有愿望呢？答案似乎仍然是否定的。虽然新协议中有一个有意为之的松动货品关检制度，从联合王国其他地区进入北爱的货物会进入“绿色通道”，有机会进入欧盟地区的货品则会经“红色通道”；但申报手续大大减少的同时，由于绿色通道抽查仅当关员“怀疑有走私”时方会执行，而北爱公司出口到联合王国其他地区不再需要出口报关手续，事实上这可能是最接近欧盟单一关税区的处理方法。

然而DUP根本意识形态上的问题依然未解决，所谓的Stormont Brake，也就是前述的异议处理机制，实际上依然受限于欧盟法，控制权仍非在他们的“大英祖国”手里。 DUP目前对此仍然没有松口迹象，正如一名DUP下议院议员在访问中所述，这个所谓“煞车”，不过是一个潜在可能拖慢欧盟法规实行的机制而已，到最后欧盟依然有权反击之余，伦敦方面也不见得会将北爱的想法放在心上，“我不认为我们比之前更接近合适的方案”。

跟英国重建关系 不在欧盟盘算中

但反过来说，倘将这次谈判理解为苏纳克代表脱欧鸽派，向欧盟抛出橄榄枝——不论成败——这次协定是否又象征英欧将重修旧好？一如既往，欧盟的态度和目标依然精确：保护成员国爱尔兰边境和平，及保障欧洲单一市场；而跟英国重新建立关系这一点，显然不在布鲁塞尔目前盘算之中。虽然在数项农产品的出入口管制上有一定的放松，以及在联合王国放弃企图将单方面废除北爱协定的《北爱尔兰协定法案》推进到立法程序的前提下，撤回去年6月欧盟对联合王国违反脱欧协定的七宗诉讼，然而，Stormont Brake的架构显示了欧盟对维护单一市场原则的强硬，布鲁塞尔依然牢牢掌握主导权。北爱内部的复杂性，布鲁塞尔当然也看在眼里，目前方案反映了欧盟也在防范英方在约翰逊年代动辄单方面撕毁协议的小动作。

回到苏纳克身上，这次协议又是否反映英方有着重新与欧陆建立互信，放弃联合王国自脱欧以来就有的“向世界出发”领导全球经济的新帝国幻梦？可能也未必。经过经济颓靡的2022年，联合王国需有一支强心针，这个关键在DUP而非保守党身上的方案，对苏纳克来说当然非常值得一试，起码借此在国内要压过尚未站稳阵脚的工党，并非难事。

英国迈向未来 仍需不少时间

不过回到联合王国根本利益上呢？似乎苏纳克依然心存侥幸。这一点可以由以下事件说起：欧盟与伦敦在温莎框架取得共识后，布鲁塞尔释出善意，让英国科学家可再次参与全球最大科研计划“展望欧洲”（Horizon Europe）研究基金，苏纳克却不领情。

原本作为2020年约翰逊与欧盟签订的脱欧协议一部分，联合王国科研人员本应跟欧盟成员国的同侪有同样资格申请研究基金；但自去年6月时任外相特拉斯建议立案废除北爱协定后，布鲁塞尔当然也停止了英国科研人员对该基金的申请，更要求部分已取得经费的英国科学家将研究带到欧洲大陆的研究所，否则将收回资金。

据《金融时报》引述保守党高级官员报道，苏纳克不但依然对该基金对英国的回报“存疑”，更仍坚持幕僚寻找替代方案。在根本方向上，苏纳克依然认为联合王国是某种意义上能在全球层面领导群雄的国家，而非全球体制下中、美、欧三大板块以外，一个不大不小的角色而已。

虽然温莎框架敲定不久，距离真正实行仍需要时间，计划本身也是换汤不换药，但好歹依然是相对具可行性的方案，让英国和欧盟可更有序规划将来。不过，在欧盟早已将焦点放在内部整合而非跟联合王国纠缠的当下，联合王国却仍在脱欧的“现在进行式”。保守党内鹰派势力依然具规模，仍然是下议院议员的约翰逊已扬言不会同意温莎框架，而北爱的DUP依然冥顽不灵，联合王国要向未来迈出第一步，仍需不少时间。