孩子不会上战场，但他们的哥哥爸爸呢？

来源：台湾《联合报》

联合报社论

台国防部《全民防卫动员准备法》修法，加上教育部要求学校对十六岁以上学生进行“动员造册”，引发社会热议。行政院长陈建仁一度称要将该法“下架”，后又改口说“没有下架问题”，反复不知所云。蔡总统随即出来补位，强调政府“不会让孩子上战场”，并指“娃娃兵”之说是在野党刻意抹黑。总统的谈话，不经意间更加深了人们的深层恐惧。

没错，十几岁的孩子，从未受过任何军事训练，怎么可能让他们上战场？蔡总统的说明，隐含的弦外之音是：第一波要奉命上战场的，当然是他们的哥哥爸爸！但过惯太平生活的大人们，又受过多少军事训练，如何一夕放下工作穿上军装就上战场杀敌呢？

且看，蔡政府近年一连串的军购案，甚至不惜在自己的土地上建置“布雷系统”，并延长了兵役，还推促台积电到美国及德日设厂。这一切，都在为两岸战事预作准备，不惜把台湾当成美国的马前卒。台湾人担忧两岸情势日渐恶化，蔡英文从未宣示她会致力建构台海和平，却不断利用各种反中举措来制造紧张。因此，即使在“娃娃兵”议题发酵之际，她提出来的辩白也只是针对“孩子”，而不是“全体国民”。不让孩子上战场，但他们的哥哥爸爸上战场就不让人担心吗？一旦进入战争，台湾社会要如何运作，蔡政府想过吗？

对于《全动法》引发的争议，陈建仁意图归咎国防部思虑不周或沟通不良。事实上，如果修法条文单纯出自国防部之手，怎会充斥着对媒体人员调查、收编、管制及处罚等非关国防事项？这样的修法导向，把NCC《数位中介法》未遂的意图，换汤不换药地灌进《全动法》里，基本上正是蔡政府必欲操控媒体的企图，跟军方的防卫动员毫无瓜葛。换言之，若是为了正常备战动员，原来的法条规范即已十分足够；加进媒体管制条文，反而凸显蔡政府“国家机器党私化”的用心，极其可鄙。

进一步看，政府要求各县市对十六岁以上青年学生进行动员“造册”及“编组”，表面上虽与《全动法》修法公告近期同时曝光；事实上，教育部去年七月即已发函各县市政府，要求着手进行“青年服勤动员大队”的造册登录。各校的任务编组，要求依学生专长填写表格，包括民防、医疗、救护、消防、交通、修护、宣慰及军需生产等分组。这种编制，不是“娃娃兵”是什么？

试想，对人民进行如此细密分工的“动员准备”，即使选择从公家机关或大型企业先行推动，都已显得十分突兀，会引发无限联想。然而，政府竟选择从中学及以上学校着手实施，逼着校方对学生“造册”、“编队”，这难道是要求孩子“强迫长大”的手段？在引发争议后，教育部长潘文忠声称，“已行文各县市要求停止填报”。此举，恰恰坐实蔡政府真的是要求学生“身先士卒”，教育部早就领先国防部，开始着手组织“少年兵团”了！

过去一年的俄乌战争，人们没有看够战争的悲惨与国际现实的冷酷吗？在那里，许多乌克兰的孩子被迫中断学业逃难海外，他们的父兄则留在家乡面对枪林弹雨，这是什么样的残破人生？在台湾，却是十几岁的孩子要被造册编组，担负保乡卫土的责任；与此同时，我们要如何想像他们的父兄在战场的景况？在乌克兰，总统泽连斯基被塑造成战争英雄，但受苦的是平民百姓。在台湾，蔡英文能否扮演战争英雄犹未可知，但“一将功成万骨枯”的警句，人民可是无人不晓！