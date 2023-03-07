美迫韩日言和 中国对朝鲜影响力将提高

来源：台湾《联合报》

作者：刘顺达

韩国总统尹锡悦透过三月一日抗日独立纪念日大会上的致词，向日本表达改善两国关系，指出在复杂多变的国际局势和朝鲜的严重安全威胁下，韩美日三国的合作比任何时期都重要。

自去年五月尹锡悦政府上任以来，致力于重建与恢复韩美关系和韩日关系有目共睹。美国总统拜登率先访韩，将文在寅前政府停办的美韩定期联合军演不仅重新展开，并且扩大举行，也将日军纳入，让朝鲜不敢蠢蠢欲动。

美国的压力促进韩日言和。前总统特朗普曾公开要求文在寅恢复《韩日军事情报交流协定》，但文在寅在星州萨德军事基地扩建上不让步，并且废弃朴槿惠与安倍晋三签署的慰安妇赔偿协定，迄今日本首相都对韩国破坏国际签约如废纸，心结挥之不去。

文在寅执政五年间韩日关系几近冰冷。曾一度彼此报复，两败俱伤。前政府法务部长曹国领先唱“竹枪歌”，继而展开“No Japan”活动，害得驻在首尔的日本有名店家关门出走。

因此，当韩国总统提出改善两国关系时，日本首相反应冷淡，先要求韩国政府提出条件。

韩国外交部提出解决第二次大战时期日本制铁公司等强征韩工赔偿方案，日本则考虑邀请尹锡悦访日或以观察员身份参加五月在广岛举行的Ｇ7首脑会议。双方礼尚往来，堪称善意十足。

韩日关系不断恶性循环的主要原因是，韩国政治人物喜欢煽风点火。反对党方面就对尹锡悦提出批评，认为没有道歉和赔偿的“合作伙伴”言行属于“亲日”，立即扣上“道地倭寇”罪名。

此刻，最不是滋味的是中国。环球时报指出，韩国过去采取“安全靠美国、经济靠中国”平衡外交，现在，尹锡悦完全依赖美日。暗示韩国将面对朝鲜的武吓及经济衰退。

看来，韩国紧握美日，中国对朝鲜的影响力将愈来愈高。东北亚的不稳定局势恐怕也会水涨船高。