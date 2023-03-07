备战2024 国民党慢半拍

来源：中时电子报

作者：刘心月

南投第二选区立委补选，民进党蔡培慧以2000票之差击败国民党的前南投县老县长林明溱，批判国民党的声浪连日爆起。国民党把一场本来应该是稳操胜券的选举打到输，确实有许多值得检讨之处。然而，与此同时，国民党更应该要做的是，赶快回神为2024大选做准备了。

民进党赢了这场南投立委的补选，可说是为从去年九合一、嘉义市长选举及台北第三选区立委补选的连三败止血；更重要的是，这是副总统赖清德接任民进党主席后的第一场选举，能够在蓝营优势选区赢得胜利，特别是不到4个月前，现任南投县长许淑华才大胜对手，这场胜仗实属难得，很多人认为，赖清德取得2024总统大选门票已几乎毫无悬念。

按照民进党党中央所订的时程，3月13日开始，就会正式启动2024总统大选的党内初选时程，1个多月后总统和立委的人选就可确定。

反观国民党，整个流程却因主、客观因素被迫要拖得更久。目前看来代表国民党竞逐2024大位机会最大的新北市长侯友宜，理想的宣布时机应该是6月底市政总质询结束后，否则他一定会在议会惨遭围剿，如此一来，侯友宜参选的气势很可能会受到严重挫伤。

如果侯友宜要一直等到6月底之后才能正式表态，那整个竞选时程将会比民进党晚了2个月。选举一寸光阴一寸金，这次林明溱之所以会惨遭滑铁卢，固然有多重因素，但是他认真投入选战的时间太短，正是关键。

而国民党的问题不只是侯友宜很可能起步太晚，还有，如果最后国民党确实由侯代表投入2024大选，那么，接替侯友宜的新北市长人选何时可以确定？国民党有没有为可能补选新北市长的人选提前做好部署，例如先安排继任者接下新北市副市长等与新北市政相关的职务，除了提前熟悉市政，更重要的是，增加与新北市民接触的机会。

民进党早已认定侯友宜代表国民党参选2024的机会很大，因此相关政治人物早已投入部署新北市长补选，众所周知，前行政院苏贞昌在任时，就已毫不避讳为立委女儿苏巧慧布局新北市长；苏贞昌的大弟子、立委吴秉叡的后援会组织“秉友会”近来也十分积极，2月下旬还举行了“新春团拜”，现场竟有3000多人到场，甚至包括赖清德、苏贞昌及苏系立委和政治人物都出席了。表面上是支持赖清德选2024，暗地里其实是为可能投入新北市长补选的吴秉叡造势。

国民党的部署向来落后。当蒋万安、许淑华确定投入九合一地方首长选举时，国民党党中央有没有同时确定接任蒋和许立委空缺的人选、有没有提早做好选举部署？从事后的发展来看，显然没有。蒋和许都是胜选机会很高的人，但国民党中央竟然都不先确认继任人选、做好准备；2024侯友宜是不是一定会出线可能都还有变数，民进党想要抢夺新北市长宝座的人就都已经各就各位了。

面对民进党如此强悍的斗志与企图心，就算国民党在新北市有主场优势，恐怕都未必有必胜的把握。备战2024不只有总统一役，方方面面都要力拼，国民党要更积极才行。

作者为作家