外岛缺肉 台国防应变现危机

来源：中时电子报

作者：张延廷

日前传出由于运补的货船已21天未靠港补给，马祖列岛的西莒岛驻防官兵陷入只能吃白饭配泡面的窘境，因此在金环海边的沙滩上写了“马防部伙房没有肉，阿兵哥肚子饿只能吃罐头泡面”、“马祖阿兵哥主菜是白饭”等悲凉字句等待救援，好像荒岛求生的故事情节上演。

金马外岛及各离岛驻防的官兵长期靠军租的补给船运送物资，供岛上官兵生活无虞。军事用语中常提到“打仗打后勤”、“大军未动，粮草先行”、“埋锅造饭，吃饱打仗”等，都是强调后勤在军事及战争中的重要性。马祖离岛伙食供应不上，看似小事，却也是非常严重的大事，首先就是预警机制出了问题。没肉没菜必有前置的预警时间，就像家里的米缸不会到一粒米都不剩才去买米，都会提前买，但何以这预警机制未发挥功能，使充分应变的缓冲时间都平白流失了，如果连最基本的后勤敏感度都没有，那战力就会出现很大的漏洞。

再者，原本症结在军租船出了问题没办法出海，但何以未有备援机制，船会有故障的巧合，海象也会有不好的时候，但调拨其他民间船舶运输解决不是困难的事，定型契约的内容也都有充分考量，但为何都未发挥功能。

就算最差的情况还有军方强大的后勤运补能量来解燃眉之急，但何以完全没有发挥功能。无论派出海军辖下的综合运输补给舰或中型登陆舰，马祖距离台湾仅200公里，不用1天的时间就可以就地运补完成。甚至派遣空军C-130运输机实施紧急运补，从装货到卸货全趟任务，几个小时就可以快速完成，也让平战结合做了验证，但何以这么简单的应变机制也出了问题。

此外，对前线官兵的状况掌握有许多回报系统，都具有除错及防呆的功能，例如指挥领导的行政系统、督察体系、政战体系、保防系统、战情传递系统等等，都具有纵向指挥及回报的机制，但又何以上级单位未能充分掌握前线状况，以致军租船20多天未开船也未做任何应变措施，可说危机处理及应变能力都出现大问题，这是最值得检讨的短板。

目前台海情势日渐险峻，竟还会发生前线军人以爆料方式来求救，究竟是哪些环节或军中文化出现大问题，这样又怎能让家长放心将孩子送到军中保家卫国。军队一定要打破报喜不报忧、歌功诵德、拍马屁的文化，而应该对时常发掘问题、反映问题的官兵给予适当奖励，使军队许多缺失能在第一时间由主官掌握，发挥自我除错的机制，大家共同找问题才能积极解决问题。

台军近年失分、失信的问题层出不穷，一再打击军心士气及社会对军队的信任支持，目前台海局势紧张，军队是到了必须釜底抽薪、赶快进行军事事务革新的时候了。

作者为前空军中将副司令、国立清华大学荣誉讲座教授