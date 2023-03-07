来源：明报

作者：张远深

早前日本厚生劳动省公布，2022年日本出生人数速报值（未经修正及验证数字）是79.97万，较2021年减少5.1%，有关数字更是自1899年以来首度跌破80万大关。日本首相岸田文雄指出，少子化问题已到了非常严峻的情况，将会就相关问题再推出不同措施。

笔者认为，日本少子化是一个非常复杂的问题，它并不单纯涉及人口问题，当中还牵涉到社会、经济、文化等多个方面。故此，笔者想借此机会浅谈一下这问题，及日本政府推出了什么措施来解决。

少子化是指由于出生率下降，导致人口减少、老龄化加剧而带来的问题。日本的出生率已持续下降多年，而且这个趋势仍在继续。日本曾经是一个高生育率的国家，二战结束后，日本曾迎来一波婴儿潮：1947到1949年，该国生育率高达4.35，这也是日本在过去半个多世纪以来的生育高峰。

在此次生育高峰后，日本的出生人口数和生育率开始逐年下降，直到上世纪70年代反弹，迎来第二次婴儿潮：1971到1974年，生育率超过2。但由2000年代开始，出生率就徘徊在低水平，现在只有1.3，距离公认的世代更替水平2.1仍有一定距离。

在社会及经济层面上，少子化问题已经导致明显的日本社会结构变化，老年人的比例增加，年轻人比例减少，据统计，目前日本65岁及以上人口已经占总人口的接近30%之多。这不但影响到社会的稳定和发展，而且老人数量不停增加，社会保障的支出亦会随之增加，这将给国家财政造成巨大压力。此外，少子化问题还会影响到文化——由于人口减少，一些传统文化和价值观可能会失传。

政府四方面应对 但效果不明显

日本政府为解决这重大问题，推动了不同措施，当中包括以下四方面：移民政策、区域振兴、技术创新，及工作与生活平衡。

第一，政府放宽其移民政策，吸引更多外国工人来解决各行业的劳动力短缺问题，而且为不同外国人创建了新的签证类别，为他们融入日本社会提供支持。

第二，政府推动区域振兴，鼓励国民在农村地区生活和工作，其中一些措施包括向企业提供补贴、改善基础设施和支持当地产业。

第三，政府投资于技术创新，以应对老龄化社会问题，包括开发新技术和产品，支持老年人的独立生活，以及促进医疗保健及医学领域的研究和发展。

第四，在工作与生活平衡方面，政府为鼓励年轻夫妇生育，提供育婴津贴、扩大产假等。此外，当局还积极推动女性就业，以提高女性的社会和经济地位。

但可惜的是，笔者认为这些措施的效果仍然不太明显，岸田文雄政府真是需要继续努力。如果日本政府希望创造一个可持续的未来，就一定要将固有思想及文化打破，才可找到出路。

作者是日本时事评论员