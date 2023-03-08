别利用党中央的厨房，开自己的小灶

来源：台湾《联合报》

联合报社论

国民党以些微之差输掉南投立委补选，从某个角度看，或许不是一件坏事。第一，国民党不能再以为2024大选是打顺风球，以为“讨厌民进党”的民气会一直与蓝营同在；第二，国民党须收拾骄兵心态，努力向选民证明自己比民进党更清明、更有执政能力；第三，下届总统选举，国民党如何推出最有胜算的人选，搭配吸引人的立委提名策略，党中央似仍缺乏全盘计划。

以南投立委补选为例，林明溱的提名不能说错，毕竟他的民调和执政声望都高。问题是，中央在提名后就撒手不管，全交给地方团队操盘。最致命的错误，是林明溱说自己“不寻求连任”，表现得毫无企图；那么，选民投你岂非白费？于是，民进党抓紧这点穷打猛追，直攻他安排儿子“继承”；接着扯出林家“豪宅”及选举补助款问题，林明溱便身陷泥淖。

国民党提名林明溱，却不积极辅选，让一个原本赢面居大的战局被逆转，主席朱立伦难辞其咎。民进党在赖清德领军下，出动府院党媒的力量密集助攻，展现强攻取胜之心。相对的，国民党中央隔岸观火，未曾派遣战力强大的同志前往助阵，或利用空战帮林明溱解除后患。即使在后期民调显示林明溱已被追平，党中央仍未警觉到情势不妙，亦未动员所有能量协助他力挽狂澜。就此看，散漫的国民党对上意志集中的民进党，这局输得一点都不冤枉。

与此同时，国民党出现在全国版面的新闻，则是一堆台北市议员为了转战立委，彼此攻讦的大戏。市议员转战国会，各凭本事，原无可非议。但如果任意跟着别人起哄，或自以为是天之骄子，就有争抢战区的特权，闹到全民侧目；这看在选民眼里，会对整个党有好观感吗？当国民党正在应付南投的战役，北市议员却在吵自己的地盘，这就是利用党的厨房开自己的小灶，是缺乏“大局意识”的行为。有那么多精力，为何不去声援一下林明溱？

蓝营议员转战立委的问题之所以扩大，党中央迟无对策，也是主因之一。国民党区域立委的问题，除了“患寡”，更严重的是“患不均”。例如，新北十二席立委，国民党仅占三席；在南部的云嘉南高屏各地，更是完全挂零。因此，蓝军议员与其在优势区的台北争抢席次，不如派若干强棒到其他县市参选，以宣示“光复”失土的决心，同时也可与总统大选相互应和。然而，朱立伦迄未提出令人刮目的进击战略，似只能依循旧有思维迁就地方势力，同时又缺乏安抚党内相争之计，只能任令争执持续。这是战略思考的贫乏，还是缺乏进取？

目前朱立伦最重要的工作，是如何推出最有胜选希望的总统人选，为国民党拿回2024执政权。新北市长侯友宜目前的声势不错，但碍于对选民的承诺，若不想重蹈韩国瑜的覆辙，至少五、六月前不宜直接表态参选。这个问题，有赖朱立伦和他协调脱困之计。至于有意回党参选的郭台铭，拥有一定的民意支持，但党内的程序障碍不小；国民党如何在不破坏党内团结的情况下与他结盟，避免重演上次撕破脸的难堪，也有赖朱立伦居间穿梭，设法在侯、郭间取得一定的君子默契。

台上的每一次选举胜负，都是台下许许多多小气候营造交织的结果。只有够用心、够机敏、够大器的人，才能凝聚这些条件。“民气”不是抽取式卫生纸，无法随便取用。国民党想要赢得2024大选，要靠所有党员共同努力，不能有人在党中央的厨房里开自己的小灶。