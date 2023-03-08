英“快捕快解”人蛇法案 被轰不可行

来源：明报

英国为打击英伦海峡偷渡潮，昨天（7日）提出“快捕快解”新法。内政大臣柏斐文表明不再容许乘船抵英的非法入境者申请庇护，除非个别情况，非法入境者可被拘留及送出境。循海路非法进入英国的移民，将可能终身不得再合法进入英国，或取得居留或公民身份。关注团体批评英国破坏了联合国《难民公约》承诺，令成千上万合资格申请庇护的真正难民“像刑事犯般被关起来”；在野工党等则指新措施在缺乏接收国情况下“行不通”，做法“不仁”。

可拘留最少28天 不准保释

柏斐文（Suella Braverman）昨在国会表示，英国等发达国家未来几年将面对源自非法入境者的“前所未有压力”，必须让偷渡者知道“一旦非法进入英国将被捕并迅速遣走”，才能遏止偷渡潮。她提出《非法移民法案》（Illegal Migration Bill），允许当局拘留非法入境者。有关人士被拘留的首28天不准保释，也不得申请司法复核。

英国独立电视台批评，这种做法等同对付恐怖分子。被拘留者会被转送卢旺达等第三国或安全的祖国原居地，至于未满18岁，或是生病、遣送后有受不可逆转伤害风险者，则可押后遣送，但也不得超过45天。所有法律、人权挑战均须在遣返后在海外审理。新法不再允许申请人使用“现代奴隶制受害者”资格以抗拒遣返；国会每年可设定收容难民人数上限。她说政府日后会向庇护申请者提供新的安全、合法途径。

内政大臣防欧人权法院介入

法案有追溯期，意味将来通过成为法律后，昨天非法入境英国者仍有被递解出境之虞。

法案还顾及日后欧洲人权法院可能介入，为是否遵守命令设定条件。她说：“我们无法就此法案与（欧洲）《人权法》第 19 1(B) 条的兼容性做出明确声明。”

近年坐小艇循英伦海峡偷渡英国的非法入境者人数持续增加，去年超过4.5万人，比之前一年增加了60%。偷渡者主要来自阿富汗、叙利亚等冲突国家，约九成都申请政治庇护。英国政府称，偷渡问题每年浪费公帑30亿英镑（282亿港元），安置庇护申请者每天另外支出600万镑（5600万港元）。

柏斐文整段发言提了九次“截停船艇”（stop the boats）。她称这“新颖”措施合法和符合国际义务，且表现了政府正以“果断、有分寸、富同情心”的方式行事。

关注团体轰违联国《难民公约》

惟慈善团体“难民委员会”（Refugee Council）指摘英国破坏了联合国《难民公约》承诺，令成千上万名原先合资格申请庇护的“真正难民”，今后将在新法下“像刑事犯般关起来”。在野工党等称新措施“行不通”和“不仁”，影子内政大臣库珀（Yvette Cooper）昨在下议院称新法案是“骗局”，可能加剧混乱。

遏止英伦海峡偷渡问题，是苏纳克今年五大首要事务其中一项。偷渡问题缠扰了英国约十年，国内反外来移民情绪是英国2016年脱欧公投通过的一大因素。英国民调机构YouGov去年11月民调显示，控制移民是继经济和医疗卫生的英国第三大议题，87%受访者不满政府处理做法。执政保守党议员催逼苏纳克处理的压力愈来愈大。

不过一些保守党要员告诉《独立报》，他们恐怕首相如今夸下海口，却在明年大选前不见成效。一些前高官推测，苏纳克政府今个方案会遭遇强烈反对，陷入新一波法律战泥沼，还有可能使政府无法在下次大选前如愿脱离欧洲人权法院。